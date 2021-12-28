Місячний календар стрижок на січень-2022

Сприятливі та несприятливі дні місячного календаря у січні 2022 року, коли бажано постригтися, а в які дні не варто йти до перукарні

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще стригти волосся у січні 2022 року? А які дні будуть найменш підходящими для зміни зачіски? Щоб ваше волосся було доглянутим і красивим, сяяло здоров'ям і піднімало настрій, не забувайте заглядати у календар місячних днів стрижки волосся на січень 2022 року та плануйте зміни у своєму іміджі.

Місячний календар на січень-2022: коли стригти волосся

1 січня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

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2 січня – 29, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

3 січня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

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4 січня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

5 січня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

6 січня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся й навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

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7 січня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

8 січня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

9 січня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

10 січня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

11 січня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

12 січня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.

13 січня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

14 січня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

15 січня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

16 січня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

17 січня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

18 січня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

19 січня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

20 січня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

21 січня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

22 січня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

23 січня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

24 січня – 22 місячний день. Результат короткої стрижки вас не порадує, а ось енергію та гроші забере.

25 січня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

26 січня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

27 січня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

28 січня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

29 січня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

30 січня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

31 січня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

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