Як швидко випрати речі руками: ТОП-10 практичних порад

Іноді ручне прання виявляється більш ефективним, аніж машинне.

Як прати речі руками / Фото: Pinterest

Деякі речі зовсім небажано прати в машинці щоби вони не зіпсувалися, не розтяглися або не полиняли. Або їх кількість настільки мала, що просто шкода ганяти машинку з метою економії.

Для цього можна згадати старий бабусин метод і випрати речі руками . Як зробити це швидше, з найменшими втратами часу, сил, води та порошку, до того ж не зіпсувати улюблені речі? Читайте поради у нашій статті.

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Як швидко випрати речі руками: лайфхаки

Лайфхак 1. Тази

Для прання вам знадобиться два пластикові тази : один – для замочування та прання, інший – для полоскання речей.

Лайфхак 2. Пральна дошка

Також для ручного прання зручно користуватися пральною дошкою , яка значно спрощує рухи та знімає частину навантаження з рук.

Лайфхак 3. Замочування

Навіть якщо ви поспішаєте, спочатку замочіть одяг у теплій і мильній воді – зачекавши 10 хвилин, ви заощадите багато сил, а речі виперуться набагато легше. Якщо почати прання відразу, тканина може просто не відпратися.

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Лайфхак 4. Температура

Для ручного прання більшості речей оптимальна температура – це 30-40 °С . Чим ніжніша тканина – тим прохолодніша вода. Рукам має бути комфортно. Для підтримки температури додавайте гарячу воду у холодну, а не навпаки, щоб не зіпсувати тканину і не обпектися.

Лайфхак 5. Миючий засіб

Перш ніж почати ручне прання, повністю розчиніть у воді пральний порошок або мило – так ви зможете уникнути плям та розводів на тканині. Щоб прискорити процес, краще користуватися рідким засобом .

Лайфхак 6. Вода

Якщо речі не дуже брудні їх можна прати в тій же воді, в якій вони були замочені. Це заощадить не лише воду та пральний порошок, але також і час, витрачений на прання.

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Лайфхак 7. Сортування

Обов'язково відсортуйте білизну за кольорами . Можна піти на хитрість і спочатку випрати білі речі, потім перекинути їх у таз із чистою водою для полоскання, а в мильній воді випрати якісь темніші та кольорові речі. Але будьте обережні, щоб нічого не полиняло. Чорний колір має бути заключним.

Лайфхак 8. Щітка

Більшість делікатних тканин у ручному пранні боїться жорсткого впливу, тому відмовтеся від застосування щітки . Також не варто занадто сильно стискати та викручувати речі, щоб уникнути витягування та деформації.

Лайфхак 9. Брудні місця

Окремо намильте господарським милом особливо забруднені місця та відкладіть на 5 хвилин щоб хімія почала діяти. Після цього бруд відійде набагато швидше.

Лайфхак 10. Намилювання

Також бажано відразу намилити всю річ і почекати 5-10 хвилин, а вже потім приступати до прання. Завдяки такому замочування часу і сил в результаті ви витратите набагато менше, ніж якщо відразу пратимете.

Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи.