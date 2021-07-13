Як позбутися неприємного запаху у кросівках влітку: ТОП-5 лайфхаків

Влітку ноги в кросівках часто потіють. Є кілька простих способів, щоб прибрати проблему неприємного запаху в спортивному взутті.

Як позбутися запаху у взутті / Фото: Unsplash

Купуючи новенькі кросівки, хочеться, щоб вони довше залишалися чистими й ошатними. Але часто після початку носіння, а особливо після активного тренування, взуття розточує неприємний запах. Влітку ситуація ускладнюється, адже ноги від спеки пітніють іще більше.

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Як позбутися запаху у взутті: лайфхаки

Лайфхак 1. Гігієна ніг

Як позбутися запаху у взутті / Фото: Unsplash

Перш за все постарайтеся прибрати джерело запаху ще до того, як він пошириться. Адже запобігти появі неприємного запаху набагато простіше, ніж пізніше боротися з його наслідками. Після тренувань, особливо влітку, регулярно мийте ноги.

Лайфхак 2. Прання

Як прибрати запах із взуття / Фото: Pinterest

Спортивне взуття можна закинути в пральну машину. Як і звичайні речі після прання, взуття посвіжішає і набуде нормального аромату порошку і кондиціонера. Сушіть випране взуття на свіжому повітрі, тим більше що влітку вона сохне дуже швидко.

Лайфхак 3. Устілки і шкарпетки

Як позбутися запаху у взутті / Фото: Unsplash

Купуйте із запасом і частіше міняйте устілки і шкарпетки з натуральних матеріалів – 2-3 рази на день, а не тільки після тренування. Вони краще вбирають вологу, залишаючи ногу сухою і запобігаючи розмноженню бактерій. А для спортивного взуття виробляються спеціальні дезодоруючі устілки. Погодьтеся, прати і сушити м'яку тканину набагато простіше, ніж проводити цю ж процедуру з кросівками.

Лайфхак 4. Чистка

Як позбутися запаху у взутті / Фото: Pinterest

Кросівки потрібно регулярно чистити. Але через часте прання слабшають клейові з'єднання і линяє текстиль. Для якісного взуття з нубуку, замші не пошкодуйте професійні засоби, які добре прибирають бруд і сторонні запахи, але при цьому не псують взуття.

Лайфхак 5. Поглиначі запахів

Як прибрати запах із взуття / Фото: Pinterest

Для усунення неприємних запахів і ароматизації підходить харчова сода, сіль, крохмаль, деревне вугілля, лимонні кірки, а також пакетики з чаєм і висушена мелена кава після заварювання. Вони здатні вбирати запахи. Зробіть мішечки з такою сумішшю, при бажанні капніть туди пару крапель ефірної олії і покладіть на ніч всередину пари.

Раніше ми ділилися інструкцією і корисними лайфхаками, як полірувати взуття якісно.