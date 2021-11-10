Як не обляпатися під дощем

Як правильно ходити в дощ і сльоту, щоб менше намокнути і не забруднити пальто, сукню або штани

Осінь – час злив, сльоти, листопадів та мінору. Особливо псується настрій, коли через осінню прогулянку мокне взуття і забруднюється одяг. Інколи так сильно, що здається – ви викупалися в калюжі з ніг до голови, а не просто пройшлися осінньою алеєю . Але існує кілька способів, як не обляпатися під час прогулянки під дощем і менше вимокнути, якщо ви без парасольки.

Як не забруднитись під дощем: лайфхаки

Лайфхак 1. Підбори

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

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Жінок у ситуації зі сльотою можуть врятувати підбори або висока платформа – так ноги опиняться вище за рівень бруду. Але важливо бути обережними, щоб не посковзнутися.

Лайфхак 2. Хода

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

Простежте за своєю ходою. Якщо при ходьбі п'ята різко йде вгору, то бризки з підборів потрапляють на одяг і сумку. Порепетируйте у суху погоду ходити повільніше і не закидати п'яту. При відриві ноги від землі п'яту піднімайте зовсім злегка а потім легким згином коліна вгору разом піднімається вся ступня. А ставлячи стопу на землю, почніть із п'яти, а потім перекочуйте на носок.

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Лайфхак 3. Протектор

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

Як не дивно, але часто бруд на одязі з'являється через специфічний малюнок на взутті. В одних туфлях можна залишатися чистими, а інші зроблять свого господаря бруднішим від бруду. Найчастіше поперечні смуги затримують сльоту на взутті, а поздовжні – дають розгін для вологи. Тут вже нічого не вдієте – простежте і підбирайте взуття за погодою.

Лайфхак 4. Бахили

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

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Якщо дуже-дуже потрібно бути чистими після пробіжки під дощем, можна надіти на ноги бахіли, щось у вигляді нарукавників, як у конторських працівників, або поліетиленові пакети. А дійшовши до цивілізації – зняти. Інший варіант – заправити штани всередину черевиків, у шкарпетки або гетри, а потім виправити.

Лайфхак 5. Пробігтися

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

Від дощу можна постаратися втекти і менше промокнути. Особливо якщо дощ б'є в обличчя. Логічно, що бігти потрібно якнайшвидше , щоб менше часу перебувати у стихії води.

Лайфхак 6. Напрям вітру

Якщо бігти далеко, можна вибрати трохи іншу тактику. У цьому випадку важливо визначити, куди дме вітер :

Попутний вітер у вашому напрямку – бажано бігти підтюпцем зі швидкістю вітру. Якщо вітер б'є у спину під кутом – варто пробігтися підтюпцем, випереджаючи його ймовірну швидкість. Так удари вітру та дощу будуть мінімальними.

Лайфхак 7. Парасолька

Як рятуватися від дощу восени / Фото: unsplash

Проходячи у дощ вулицею зі жвавим рухом машин, іноді корисніше використовувати парасольку не зовсім за призначенням. Від чистої дощової води вас частково врятує верхній одяг та головний убір. Ви промокнете, але після висихання залишитеся чистими. А ось парасольку краще тримати напоготові збоку і закриватися нею щоразу від машин, що проїжджають повз вас . Вона врятує від брудних бризок і вас, і сумку, і одяг.

Раніше ми розповідали, як сушити взуття, щоб його не зіпсувати: надійні способи.