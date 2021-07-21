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Як організувати правильний шопінг: лайфхаки від стиліста

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 15:06
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Головні принципи розумного шопінгу. Купувати речі – не просто приємне проведення часу, а ціла наука зі своїми тонкощами і правилами.
Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash

У "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" Марія Мельник і Григорій Герман зібрали ефективні поради "розумного" шопінгу. Ведучі розповіли, як утриматися від спокуси і не накупити все і відразу.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не лише ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Шопінг: лайфхаки і правила

  • Лайфхак 1. Зовнішній вигляд

Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash

Не слід вирушати на шопінг з макіяжем і зачіскою. Експерти зазначають, під час примірок зачіска може розпастися, а макіяж – залишитися на речах.

"Ваш макіяж, яким би стійким він не був, все одно попливе, і можна буде забути про зачіску. Тому все ж-таки комфортніше буде йти на шопінг без макіяжу, – коментує стиліст Олена Мудренко і додає, що макіяж може зіграти з вами злий жарт. – Речі, які ви вибираєте в той час, коли зробили макіяж, можуть виглядати інакше, коли ви будете не нафарбовані".

  • Лайфхак 2. Хитрощі дзеркал

Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Pexels

Не оцінюйте свою фігуру в дзеркалі під час примірки. Якщо раптом вам не подобається своє відображення, не переживайте. Ви просто можете потрапити в численні пастки маркетологів.

"У примірочних, особливо в мас-маркетах, освітлення не дуже хороше, і вам здається, що у вас багато недоліків, целюліт, зайві кілограми", – пояснює експерт.

Але якщо ви у захваті від себе – теж стережіться! "Існує такий маркетинговий хід, як дзеркала, які роблять людей стрункішими. В такому випадку я рекомендую не соромитися і вийти в цьому одязі у загальний зал, де освітлення трохи краще", – радить стиліст. Це збереже вам і гроші, і нерви.

  • Лайфхак 3. Час для шопінгу

Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash

Йти на шопінг краще у будній день, адже в цей час жодних черг і суєти.

  • Лайфхак 4. Якість речей

Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash

Читайте склад тканини перед тим, як купити річ. Так ви доповните свій гардероб потрібними речами, які будуть носитися довше і рятувати від спеки.

"Краще вибирати речі, в складі яких натуральні тканини, з використанням натуральних волокон, наприклад, бавовна, льон, віскоза, тенсел – це нова тканина", – розповіла Олена Мудренко в програмі "Ранок з Україною".

Дивіться відео, як провести круту літню фотосесію:

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху у кросівках влітку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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