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Як відіпрати помаду з одягу: ТОП-10 ефективних засобів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 лютого, 17:07
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Чим швидше ви займетеся очищенням речей, тим більше шансів повністю видалити сліди помади.
Як видалити сліди помади: ефективні методи
Як видалити сліди помади: ефективні методи / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Жінку не зрозумієш. То вона хоче собі помаду , яка довго тримається і нічим не зводиться, то раптом намагається будь-що знайти засіб, як цю помаду відіпрати.

Жарти жартами, але якщо помада потрапила не за місцем призначення, і крім губ "красується", наприклад, на одязі – як бути? Читайте наші лайфхаки, щоб дізнатися, як видалити сліди помади з тканини .

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Як відіпрати помаду: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Швидкість

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Який би метод ви не обрали, постарайтеся видалити помаду якнайшвидше . Цей косметичний засіб має властивість в'їдатися у волокна, слід від нього натягує бруд і пил, і тоді його набагато складніше відіпрати. Також ознайомтеся з рекомендаціями щодо догляду за виробом, щоб остаточно не зіпсувати річ.

  • Лайфхак 2. Господарське мило

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

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Добре намильте забруднену тканину звичайним господарським милом і залиште на 20 хвилин . Прополощіть тканину у теплій воді. За необхідності повторіть. Майте на увазі, що господарське мило має відбілюючий ефект і може залишити плями на кольоровій тканині.

  • Лайфхак 3. Засоб для виведення плям

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Перш ніж виводити помаду, протестуйте дію засобу для виведення плям на непомітній ділянці одягу. Якщо ватний тампон із засобом не забарвився у колір тканини, можете перейти на саму пляму. Нанесіть засоб для виведення плям на брудну ділянку і залиште, згідно з інструкцією виробника, на необхідний час.

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  • Лайфхак 4. Спирт

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Спирт – ефективний засіб, яким можна видалити сліди косметики і з одягу, і з меблевої оббивки . А якщо розбавити його водою у пропорції 1:1, то можна чистити шовкові та вовняні тканини. Змочіть ватний тампон і акуратно кілька разів проведіть по сліду від помади. Якщо пляма не зникла, повторіть процедуру. Потім виперіть і прополощіть річ.

  • Лайфхак 5. Перекис водню

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Перекис підійде тільки для світлих тканин , а на інших може залишити плями. Нанесіть 3%-й розчин на слід від помади, залиште на 20 хвилин, а потім змийте і прополощіть тканину. Цим же засобом можна обробити килимове покриття та меблеву оббивку, а потім акуратно зачистити щіткою.

  • Лайфхак 6. Скіпідар

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

За рахунок того, що в скипидарі містяться ефірні олії хвойних дерев, ця рідина делікатно прибирає помаду з тканини . Але все одно перевірте її дію на непомітній ділянці. Розведіть рідину у рівних пропорціях із водою та обробіть сліди губної помади. Потім виперіть річ із порошком.

  • Лайфхак 7. Сода

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Поєднання соди з лимонною кислотою також добре видаляє сліди помади з тканини. Зволожіть пляму водою, зверху посипте харчовою содою і капніть лимонним соком. Залиште на півгодини, а потім виперіть річ.

  • Лайфхак 8. Засіб для миття посуду

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Миючий посудний засіб чудово бореться із жиром і допоможе позбутися слідів помади на одязі, меблевій оббивці та килимі . Просто обробіть рідиною чи гелем пляму і залиште на кілька хвилин. Потім змийте засіб і за необхідності повторіть процедуру.

  • Лайфхак 9. Засіб для зняття макіяжу

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

У боротьбі зі слідами помади логічно скористатися рідиною для зняття макіяжу , що видаляє забруднення не тільки на шкірі, але і на тканині. Для цього підійде міцелярна вода, пінка або тонік. Потріть забруднену ділянку, а потім виперіть річ.

  • Лайфхак 10. Зубна паста

Як випрати помаду / Фото: pinterest
Як випрати помаду / Фото: pinterest

Краще взяти білу пасту без кольорових добавок . Увітріть її щіткою або губкою в пляму, а через кілька хвилин змийте і перевірте результат. За необхідності повторіть.

Раніше ми розповідали, як відмити зеленку із тканини та шкіри.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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