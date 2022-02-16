Як відіпрати тональний крем з одягу

Чим швидше ви візьметеся за очищення, тим простіше вдасться позбутися слідів тоналки на одязі.

Як видалити сліди тонального крему / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Прагнучи бути красивими, жінки роблять макіяж, але іноді "промахуються", і косметичний засіб лягає не на обличчя, а на одяг. Наприклад, тональний крем надійно фіксується всередині волокон. Це псує як зовнішній вигляд речей, так і наш настрій.

Але ситуацію можна виправити, якщо знати прості хитрощі, як видалити сліди тонального крему з тканини. І важливо робити це відразу ж, доки крем не встиг увібратися. Читайте наші лайфхаки.

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Як випрати тональний крем: лайфхаки

Лайфхак 1. Засіб для виведення плям

Як відіпрати тональний крем / Фото: pinterest

Налийте на пляму засіб для виведення плям і залиште, згідно з інструкцією . Після закінчення потрібного часу замочіть річ у воді з мильною рідиною. Потім змийте річ вручну або в пральній машинці.

Лайфхак 2. Сода

Як відіпрати тональний крем / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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На місце з плямою насипте щіпку соди і залиште на 15-20 хвилин . Потім виперіть у звичайний спосіб, можна вручну з милом.

Лайфхак 3. Засіб для миття посуду

Як відіпрати тональний крем / Фото: pinterest

Якщо в тональному кремі містяться олії та жири , допоможе засіб для миття посуду. Він призначений для боротьби із жиром. Налийте трохи засобу на забруднене місце, а через 10-20 хвилин виперіть.

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Лайфхак 4. Міцелярна вода

Як відіпрати тональний крем / Фото: pinterest

Якщо пляма від тоналки свіжа , її можна спробувати вивести за допомогою звичайної міцелярної води, змочивши нею ватний спонж і потерши брудне місце.

Лайфхак 5. Господарське мило

Як відіпрати тональний крем / Фото: pinterest

Також вам допоможе звичайне господарське мило. Краще взяти те, що призначене для виведення плям. Акуратно намильте пляму та залиште на 10-15 хвилин , щоб мило проникло у волокна. Потім потріть і виперіть.

Раніше ми розповідали, як відмити зеленку з тканини та шкіри.