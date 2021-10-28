Як почистити пальто в домашніх умовах

Улюблене пальто забруднилося, а нести його до хімчистки немає бажання чи коштів? Спробуйте реанімувати одяг вдома за допомогою простих та дешевих засобів .
Спочатку огляньте одяг, вивчіть етикетку та визначте, з якого матеріалу зроблено пальто. Якщо в ньому переважає синтетика, чистити таку річ буде легше, ніж натуральну.
Також уважно прочитайте поради від виробника про спосіб догляду, температуру, можливість прання та прасування. Правильний догляд подовжить життя одягу .
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Як почистити пальто з натуральної тканини: лайфхаки
- Лайфхак 1. Прибрати ворс
Щоб очистити пальто від пилу, ворсу та іншого поверхневого бруду, скористайтесь грубою щіткою за напрямком ворсу. Також пальто можна пропилососити.
- Лайфхак 2. Забрати пил
Більш серйозний пил легко очиститься за допомогою житнього хліба . Розстеліть пальто на плоскій поверхні та накришіть м'якуш чорного хліба. А потім перекочуйте крихти по тканині пальта, поки з них не утворяться кульки. Залишки хліба заберіть щіткою.
- Лайфхак 3. Зішкрябати бруд
Часто для видалення нежирної плями від землі чи пилу, достатньо висушити пальто і акуратно зчистити бруд щіткою.
- Лайфхак 4. Очистити плями
Плями на пальті можна прибрати без глобального прання. Розчиніть у теплій воді трохи мила або миючого засобу , обмокніть губку і змочіть забруднення на одязі. Залиште на 5-10 хвилин, а потім протріть вологою чистою губкою, щоб зняти залишки засобу.
- Лайфхак 5. Видалити запах поту
Щоб позбутися поту, вам знадобляться ватяні диски, мило та аміак . Спочатку зволожте пляму тампоном, просоченим мильним розчином, а потім обробіть тампоном з аміаком. Наприкінці протріть річ вологою тканиною.
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