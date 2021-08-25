Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Одяг

Як правильно зберігати джинси: детальні лайфхаки з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 серпня, 15:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярні і модні штани вимагають певної вправності при складанні, щоб вони не займали багато місця і краще збереглися.
Як складати джинси
Як складати джинси / Фото: Колаж: Сьогодні

У всіх сучасних людей напевно є джинси, і далеко не одна пара. Це модний, практичний, зручний одяг. Але в водночас важкий, громіздкий і може займати багато місця в шафі. А при неправильному зберіганні денім має властивість заламуватися і затиратися не там, де потрібно.

Реклама

Як правильно складати джинси, щоб їх не зіпсувати і при цьому вони не займали весь простір на полиці? Читайте наші лайфхаки.

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Як складати джинси: Лайфхак

  • Лайфхак 1. Вішалка

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Unsplash

Реклама

Найкращий спосіб зберігання джинсів – це вішалка, на якій вони не помнуться Достатньо лише зачепити петельками за спеціальні гачки на вішалці і відправити штани в шафу. Мінус цього способу в тому, що потрібно місце у високій шафі.

  • Лайфхак 2. Перекладина

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Unsplash

Якщо вільного місця на всю довжину джинсів у вашій шафі не спостерігається, можна перекинути штани через горизонтальну планку. Головне, щоб вона була широкою – тоді штани не заломляться посередині.

  • Лайфхак 3. Метод Марі Кондо

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Загніть кроковий трикутник.

Реклама

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Складіть джинси навпіл, трохи недотягуючи низ штанин до пояса.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. Потім ще складіть джинси втричі.

  • Лайфхак 4. Спосіб кишенька

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

Реклама

1. Загніть трикутник і загорніть верхню частину, до якого розміру ви хочете скласти джинси.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Складіть нижню частину вдвічі.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. А потім вкладіть нижню частину в утворену верхню кишеньку.

  • Лайфхак 5. Спосіб рулон

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

Загніть вгорі кроковий трикутник, а нижню частину скрутіть рулоном.

  • Лайфхак 6. Спосіб для валізи

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Верхню штанину відігніть у бік під прямим кутом.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Скрутіть джинси до кінця.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. Вдягніть відігнуту штанину зверху на рулон.

  • Лайфхак 7. Простий спосіб

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

1. Обидві штанини складіть вдвічі.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

2. Загніть їх ще раз вдвічі.

Як скласти джинси
Як скласти джинси / Фото: Pinterest

3. А потім складіть їх одну на одну.

Дивіться відео про історію моделі розміром XLL:

Раніше ми розповідали, як скласти речі в чемодан, щоб більше влізло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
23 - 29 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти