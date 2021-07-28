Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Шопимося правильно

Як зробити скраб

Креатив для дачі

Як заморозить малину

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Одяг

Як правильно купувати речі під час великих розпродажів: ТОП-5 лайфхаків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 липня, 17:13
Копіювати лінк
У магазинах гаряча пора – сезон літніх розпродажів, коли на модних і стильних покупках можна заощадити до 70% свого бюджету.
Як купувати речі на розпродажі
Як купувати речі на розпродажі / Фото: Unsplash

У багатьох модниць дві проблеми: нема чого вдягти і нікуди дівати одяг. Про рішення другого питання ми розповідали раніше. А ось із першою проблемою спробували впоратися Марія Мельник і Григорій Герман у "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна".

Адже часто те, що купили на знижки, вирушає на смітник: через втрату форми, кольору і якості. Щоб цього не сталося, і ви залишилися задоволені своїм вибором і обновками, дізнайтеся секрети вигідного шопінгу на сейл, як під час літніх розпродажів не загубитися в знижках і не купити зайвого.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як купувати речі на розпродажі: лайфхаки від стиліста

  • Лайфхак 1. Дати розпродажів

"Всі світові мережі розпродають свої колекції з неймовірною швидкістю, тому потрібно реагувати дуже швидко, – коментує персональний стиліст Олена Мудренко. – Ви можете заздалегідь придивитися до старої колекції, зберегти потрібні речі у вашому "списку бажань" або сфотографувати в окремий альбом. А коли почнуться розпродажі, відразу купувати ".

Тому, чергувати під торговим центром не потрібно. Варто тільки завантажити собі на телефон спеціальний додаток, який відстежуватиме старт розпродажу в усіх магазинах.

  • Лайфхак 2. Список бажань

Перед шопінгом потрібно розібрати свій гардероб і скласти список потрібних речей. Порядок у шафі – це страховка від покупки так званих дублікатів.

"Наприклад, у вас вже є 5 однакових білих футболок і 5 різних пар джинсів, і взагалі ваш гардероб не дуже різноманітний, починайте з його розбору і складання списку необхідних речей", – радить експерт.

  • Лайфхак 3. Не в сезон

Не чекайте на тотальні розпродажі. Адже так можна взагалі залишитися без покупок. А ще варто придивитися до осінніх і зимових луків. Їх також часто "викидають" на сейл з привабливими цінами.

"Якщо вам потрібен звичайний базовий тренч на осінь, не втрачайте можливості придбати його зараз. Адже пізніше його вивісять за повною ціною ", – коментує стиліст.

  • Лайфхак 4. Акції

Коли на сейлі нічого вже не залишилося, звертайте увагу на акції. Наприклад, два за ціною одного. Якщо прийти в магазин із 2-3-ма друзями, можна вигідно скупитися.

  • Лайфхак 5. Проблема вибору

І останній секрет від стиліста. Якщо не знаєте, що купити – беріть базовий одяг. А якщо сумніваєтеся, чи потрібна вам річ – запитайте себе: "Чи купила б я цю річ, якби на неї не було такої великої знижки?"

Дивіться відео про літню моду, як вибрати сукню:

Раніше ми публікували список ідей і адрес, куди подіти старі речі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
26 липня - 1 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти