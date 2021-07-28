Як правильно купувати речі під час великих розпродажів: ТОП-5 лайфхаків

У магазинах гаряча пора – сезон літніх розпродажів, коли на модних і стильних покупках можна заощадити до 70% свого бюджету.

Як купувати речі на розпродажі / Фото: Unsplash

У багатьох модниць дві проблеми: нема чого вдягти і нікуди дівати одяг. Про рішення другого питання ми розповідали раніше. А ось із першою проблемою спробували впоратися Марія Мельник і Григорій Герман у "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна".

Адже часто те, що купили на знижки, вирушає на смітник: через втрату форми, кольору і якості. Щоб цього не сталося, і ви залишилися задоволені своїм вибором і обновками, дізнайтеся секрети вигідного шопінгу на сейл, як під час літніх розпродажів не загубитися в знижках і не купити зайвого.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як купувати речі на розпродажі: лайфхаки від стиліста

Лайфхак 1. Дати розпродажів

"Всі світові мережі розпродають свої колекції з неймовірною швидкістю, тому потрібно реагувати дуже швидко, – коментує персональний стиліст Олена Мудренко. – Ви можете заздалегідь придивитися до старої колекції, зберегти потрібні речі у вашому "списку бажань" або сфотографувати в окремий альбом. А коли почнуться розпродажі, відразу купувати ".

Тому, чергувати під торговим центром не потрібно. Варто тільки завантажити собі на телефон спеціальний додаток, який відстежуватиме старт розпродажу в усіх магазинах.

Лайфхак 2. Список бажань

Перед шопінгом потрібно розібрати свій гардероб і скласти список потрібних речей. Порядок у шафі – це страховка від покупки так званих дублікатів.

"Наприклад, у вас вже є 5 однакових білих футболок і 5 різних пар джинсів, і взагалі ваш гардероб не дуже різноманітний, починайте з його розбору і складання списку необхідних речей", – радить експерт.

Лайфхак 3. Не в сезон

Не чекайте на тотальні розпродажі. Адже так можна взагалі залишитися без покупок. А ще варто придивитися до осінніх і зимових луків. Їх також часто "викидають" на сейл з привабливими цінами.

"Якщо вам потрібен звичайний базовий тренч на осінь, не втрачайте можливості придбати його зараз. Адже пізніше його вивісять за повною ціною ", – коментує стиліст.

Лайфхак 4. Акції

Коли на сейлі нічого вже не залишилося, звертайте увагу на акції. Наприклад, два за ціною одного. Якщо прийти в магазин із 2-3-ма друзями, можна вигідно скупитися.

Лайфхак 5. Проблема вибору

І останній секрет від стиліста. Якщо не знаєте, що купити – беріть базовий одяг. А якщо сумніваєтеся, чи потрібна вам річ – запитайте себе: "Чи купила б я цю річ, якби на неї не було такої великої знижки?"

Дивіться відео про літню моду, як вибрати сукню:

Раніше ми публікували список ідей і адрес, куди подіти старі речі.