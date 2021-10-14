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Як розправити збитий пух, якщо випрали пуховик

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 жовтня, 18:40
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Збити пух у куртці можна руками – це буде довго, але якісно, а ось у машинці чи пилососом вийде набагато швидше.
Як розпушити пуховик
Як розпушити пуховик / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдало випрали і висушили пуховик, і він став тонким? Справа в тому, що весь пух збився у грудочки і тепер він не зможе вас гріти.

Але цю проблему можна вирішити, причому, не одним, а навіть кількома способами. Читайте наші лайфхаки і вибирайте, що вам більше підходить.

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Як розпушити пуховик: лайфхаки

  • Лайфхак 1. У пральній машині

Як розправити пух / Фото: pinterest
Як розправити пух / Фото: pinterest

Сухий пуховик вивертається навиворіт і знову поміщається в машинку. Але цього разу туди ж закидаються 3-4 тенісних м'ячики і включається не прання, а сушіння з низькою температурою. Немає режиму сушіння? Тоді ввімкніть віджимання менше 800 оборотів. В результаті збитий пух розбивається і розправляється.

  • Лайфхак 2. Пилососом

Як розправити пух / Фото: pinterest
Як розправити пух / Фото: pinterest

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Вам буде потрібен пилосос із функцією видування. Помістіть вивернутий навиворіт пуховик у щільний поліетиленовий пакет . Край пакета оберніть навколо трубки пилососа і зав'яжіть, щоб він не пропускав повітря. Увімкніть пилосос і спочатку видаліть все повітря, створивши вакуум. А потім увімкніть його в звичайному режимі і наповніть пакет повітрям. Повторіть процедуру кілька разів, і грудочки пуху розійдуться.

  • Лайфхак 3. Вибити

Як розправити пух / Фото: pinterest
Як розправити пух / Фото: pinterest

Сухий пуховик можна збити звичайною вибивачкою для килимів. Розкладіть одяг на твердій поверхні і постукайте по тих дільницях, де наповнювач зім'ятий. Потім пуховик виверніть навиворіт і пропрасуйте через тканину, бажано з парою.

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  • Лайфхак 4. Качалкою

Як розправити пух / Фото: pinterest
Як розправити пух / Фото: pinterest

Звичайна кухонна качалка також може стати в нагоді, якщо потрібно впоратися з неслухняними грудочками пуху. Розкладіть пуховик на твердій і гладкій поверхні і пройдіться по ньому качалкою. Почніть розправляти його від низу до верху, тому що пух зазвичай осідає внизу. Також не забудьте про рукава, комір і капюшон.

  • Лайфхак 5. Збити пух руками

Як розправити пух / Фото: pinterest
Як розправити пух / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Цей скрупульозний метод потребує багато часу і сил. Зате і результат буде кращим. Потрібно по черзі пройтися по всіх клітинках , пальцями акуратно від'єднати і розтріпати невеликі шматочки пуху по всій площі. Періодично пуховик потрібно повністю струшувати.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми розповідали, як зняти катишки з одягу.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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