Як зробити, щоб колготки не рвалися: безпрограшні поради

Занадто жорстке взуття, невдалий педикюр або невідповідний розмір одягу – найчастіші причини появи дірок та стрілок на колготках.

Існує безліч способів довше зберегти колготи цілими і без зачіпок / Фото: Колаж: Сьогодні

Колготки – невід'ємна частина гардеробу будь-якої жінки восени, взимку та навесні. Але навіть найміцніші і наймодніші, на жаль, мають властивість рватися. Щоб ваші втрати за холодний сезон були мінімальними, читайте корисні поради, як врятувати колготи від зачіпок та стрілок .

Що робити, щоб колготки не рвалися: лайфхаки

Лайфхак 1. Сліди

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

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Сліди або шкарпетки, надіті поверх колгот, запобігають швидкому зношуванню ваших улюблених колготок. Вони будуть менше тертися об взуття та краще збережуться.

Лайфхак 2. Взуття

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

Намагайтеся підбирати зручне взуття за розміром , щоб воно не тиснуло і було правильної форми. Таке не буде натирати не лише колготи, але також пальці та п'яти, позбавляючи ноги від болісних мозолів.

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Лайфхак 3. Шви

Колготи найчастіше кудлатяться і рвуться на місцях дотику ног до халяви, особливо якщо у взутті грубий внутрішній шов та змійка. Заклейте його, обшийте м'яким матеріалом або обробіть грубий край пилкою.

Лайфхак 4. Рукавички

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

Майте на увазі, що найменші задирки на пальцях ваших рук (а не тільки ніг) також можуть спровокувати зачіпки під час того, як ви вдягаєте колготи. А згодом на цьому місці утворюється дірка. Лайфхак: робіть це в рукавичках .

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Лайфхак 5. Розмір

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

Розмір важливий не лише для взуття, але й для колготок. Вони можуть рватися не через погану якість, а тому, що вам елементарно не підходить розмір – довжина або повнота.

Лайфхак 6. Прання

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

Щоб колготи довше прослужили, прати їх треба руками або у спеціальному мішку для прання у машинці.

Лайфхак 7. Сушіння

Після прання колготи повинні висохнути при кімнатній температурі, тим більше що вони дуже швидко сохнуть. Ні в якому разі не сушіть їх на батареї – від високої температури вони псуються.

Лайфхак 8. Стрілка

Що зробити, щоби колготки не рвалися / Фото: unsplash

Якщо з вами таки трапилася неприємність, і на колготах з'явилася дірочка, зупинити стрілку , щоб вона зрадницьки не побігла далі, допоможе лак для нігтів, клей ПВА або шматочок мила – намильте зачіпку і зачекайте, щоб висохла.

Лайфхак 9. Морозилка

Корисний лайфхак – це намочити колготи та відправити у морозилку на ніч. Така процедура робить капронові волокна більш міцними та стійкими до пошкоджень.

Раніше ми розповідали, як заправляти джинси у взуття.