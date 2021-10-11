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Як зняти катишки з одягу: ТОП-9 простих способів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 жовтня, 18:15
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Оновити стару річ і повернути їй красивий вигляд можна, просто видаливши неакуратні грудочки з тканини
Як зняти катишки з одягу
Як зняти катишки з одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви нещодавно купили светр, але ось катишки на ньому псують весь зовнішній вигляд , роблячи його пошарпаним і старим. Не поспішайте позбавлятися від речі – вона вам ще послужить не один сезон.

Катишки можуть з'явитися через не надто якісний матеріал, але також причиною стає неправильний догляд за одягом. Часте носіння, жорстке прання і сушіння речей погано впливають на тканину, піддаючи волокна тертю і скочуванню в грудочки.

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Зняти катишки, крім спеціальної машинки, можна найпростішими підручними засобами, на які у вас не піде багато часу. Зате улюблену річ буде реанімовано, і вона ще порадує вас.

Як позбутися катишків на одязі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Бритва

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

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Зняти катишки з гладких і не надто ворсистих речей просто станком для гоління. Для цього потрібно натягнути річ у проблемній зоні і акуратно обробити, намагаючись не порізати.

  • Лайфхак 2. Пемза

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Жорсткий абразивний камінчик легко видалить катишки з грубої тканини , наприклад, із пальто.

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  • Лайфхак 3. Скотч

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

З катишкамі, шерстю та іншим сміттям чудово справляється липка стрічка. Пройдіться скотчем по проблемних місцях, для чого притискайте його до тканини і різко відривайте, намагаючись захопити побільше катишків.

  • Лайфхак 4. Ножиці

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Якщо у вас вистачить терпіння, можна видалити катишки, зрізуючи їх ножицями. Такий спосіб більш якісний, тому що волокна саме зрізаються , а не обриваються, як в інших випадках. Це зменшує ймовірність швидкого утворення нових катишків.

  • Лайфхак 5. Гребінець

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Гребінець із дрібними зубцями допоможе позбутися сплутування довгого ворсу на тканини. Для цього матеріал не потрібно натягувати, щоб не вирвати ворсинки. А рухи мають бути плавними по ходу розташування волосків.

  • Лайфхак 6. Зубна щітка

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Аналогічно з катишкамі на довгому ворсі бореться стара зубна щітка.

  • Лайфхак 7. Хліб

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Шматочком черствого або сухого хліба можна без зусиль зняти катишки на одязі. Для цього найкраще підходить шматок пористого хліба , висушеного в духовці.

  • Лайфхак 8. Губка

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

З дрібними катишкамі успішно бореться проста мочалка для миття посуду, точніше, її жорсткий бік. А якщо перевернути мочалку і злегка зволожити її – вона чудово знімає ворс з одягу.

  • Лайфхак 9. Наждачний папір

Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest
Як зняти катишки з одягу / Фото: pinterest

Для обробки одягу з коротким ворсом підійде також дрібнозерниста наждачка. Принцип дії – такий же, як і з пемзою. Головне – не перестаратися і не затерти тканину до дірок.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми розповідали, як переробити горловину: ТОП-10 вражаючих лайфхаків із фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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