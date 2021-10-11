Як зняти катишки з одягу: ТОП-9 простих способів

Ви нещодавно купили светр, але ось катишки на ньому псують весь зовнішній вигляд , роблячи його пошарпаним і старим. Не поспішайте позбавлятися від речі – вона вам ще послужить не один сезон.
Катишки можуть з'явитися через не надто якісний матеріал, але також причиною стає неправильний догляд за одягом. Часте носіння, жорстке прання і сушіння речей погано впливають на тканину, піддаючи волокна тертю і скочуванню в грудочки.
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Зняти катишки, крім спеціальної машинки, можна найпростішими підручними засобами, на які у вас не піде багато часу. Зате улюблену річ буде реанімовано, і вона ще порадує вас.
Як позбутися катишків на одязі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Бритва
Зняти катишки з гладких і не надто ворсистих речей просто станком для гоління. Для цього потрібно натягнути річ у проблемній зоні і акуратно обробити, намагаючись не порізати.
- Лайфхак 2. Пемза
Жорсткий абразивний камінчик легко видалить катишки з грубої тканини , наприклад, із пальто.
- Лайфхак 3. Скотч
З катишкамі, шерстю та іншим сміттям чудово справляється липка стрічка. Пройдіться скотчем по проблемних місцях, для чого притискайте його до тканини і різко відривайте, намагаючись захопити побільше катишків.
- Лайфхак 4. Ножиці
Якщо у вас вистачить терпіння, можна видалити катишки, зрізуючи їх ножицями. Такий спосіб більш якісний, тому що волокна саме зрізаються , а не обриваються, як в інших випадках. Це зменшує ймовірність швидкого утворення нових катишків.
- Лайфхак 5. Гребінець
Гребінець із дрібними зубцями допоможе позбутися сплутування довгого ворсу на тканини. Для цього матеріал не потрібно натягувати, щоб не вирвати ворсинки. А рухи мають бути плавними по ходу розташування волосків.
- Лайфхак 6. Зубна щітка
Аналогічно з катишкамі на довгому ворсі бореться стара зубна щітка.
- Лайфхак 7. Хліб
Шматочком черствого або сухого хліба можна без зусиль зняти катишки на одязі. Для цього найкраще підходить шматок пористого хліба , висушеного в духовці.
- Лайфхак 8. Губка
З дрібними катишкамі успішно бореться проста мочалка для миття посуду, точніше, її жорсткий бік. А якщо перевернути мочалку і злегка зволожити її – вона чудово знімає ворс з одягу.
- Лайфхак 9. Наждачний папір
Для обробки одягу з коротким ворсом підійде також дрібнозерниста наждачка. Принцип дії – такий же, як і з пемзою. Головне – не перестаратися і не затерти тканину до дірок.
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