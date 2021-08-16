Як врятувати полинялі речі після прання

Викинути, відбілити або просто перефарбувати – які ще надійні способи виправити ситуацію, коли річ безнадійно полиняла після прання.

Як врятувати полинялі речі / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали вам, як повернути колір випраних речей, якщо вони втратили свій первісний колір. Але зворотна проблема виявляється не менш серйозною і сумною. Що робити, якщо після прання речі полиняли? Читайте наші лайфхаки.

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Буває, що навіть при дбайливому ставленні і вибірковому пранні речі все ж таки линяють. Чи то фарба нестійка, чи то обробка підвела, чи то етикетка попалася шкідлива, але кольорові плями періодично псують одяг і настрій. Не поспішайте викидати річ – можливо, її ще можна реанімувати.

Що робити, якщо річ полиняла після прання: лайфхаки

Лайфхак 1. Повторне прання

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

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Іноді для видалення небажаних плям достатньо просто ще раз випрати речі. Але при цьому температура для білизни повинна бути 60-90 градусів . І навіть якщо вони не очиститься повністю, частина фарби все одно вимиється і посвітлішає, що полегшить ваші подальші дії.

Лайфхак 2. Плямовивідник

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Один із перших засобів, які спеціально призначені для вирішення проблеми полинялої білизни. Якщо побачили пляму, можна навіть не чекати, поки річ висохне, а відразу ж обробити її засобом для виведення плям , зануривши білизну в гарячу воду, відповідно до інструкції. А потім іще раз виперіть річ у машинці при температурі не менше 60 градусів, додавши плямовивідник.

Лайфхак 3. Нашатирний спирт і перекис водню

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Розведіть у гарячій воді нашатирний спирт (або перекис водню) в пропорції: 1 ч ложка засобу на 1 л води. При цьому майте на увазі, що суміш має сильний запах, так що відкрийте вікна . Занурте в розчин зіпсовану річ і доведіть її до кипіння. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. При необхідності повторіть процедуру ще 1-2 рази, а потім виперіть річ із порошком.

Лайфхак 4. Кип'ятіння

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Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Полинялу білу річ можна спробувати прокип'ятити за старим бабусиним методом . Для цього перед процедурою гарненько намочити полинялі місця, натерти господарським милом з відбілюючим ефектом і почекати хвилин 10 перед кип'ятінням.

Лайфхак 5. Саморобний засіб для виведення плям

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Щоб зробити засіб для виведення плям в домашніх умовах , змішайте по 1 ст. ложці крохмалю, розчину лимонної кислоти і мильної стружки з 0,5 ст. ложки кухонної солі. Нанесіть цю суміш на проблемні місця з вивороту. Через 5 годин виперіть річ у пральному порошку.

Лайфхак 6. Відбілювач

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

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Часто білі речі можна врятувати звичайним відбілювачем . Просто замочіть у ньому речі приблизно на 6 годин, а потім виперіть їх у пральному порошку.

Лайфхак 7. Перефарбувати

Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Якщо ваші старання виявилися марними, і перемогти процес не вийшло, спробуйте його очолити. Іноді барвник на речі, який проявляє себе тільки після першого прання, виявляється настільки сильним, що інші речі фарбуються від нього не плямами, а зовсім рівномірно, повністю змінюючи колір. І тоді ваша білизна набуває ніжно-рожевого або блакитного відтінку. Його можна залишити, як є, або ж замаскувати, пофарбувавши річ в інший колір .

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Раніше ми розповідали, як позбутися слідів косметики на речах.