Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Одяг

Як врятувати полинялі речі після прання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 серпня, 17:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Викинути, відбілити або просто перефарбувати – які ще надійні способи виправити ситуацію, коли річ безнадійно полиняла після прання.
Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали вам, як повернути колір випраних речей, якщо вони втратили свій первісний колір. Але зворотна проблема виявляється не менш серйозною і сумною. Що робити, якщо після прання речі полиняли? Читайте наші лайфхаки.

Реклама

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни та оригінальні продукти.

Буває, що навіть при дбайливому ставленні і вибірковому пранні речі все ж таки линяють. Чи то фарба нестійка, чи то обробка підвела, чи то етикетка попалася шкідлива, але кольорові плями періодично псують одяг і настрій. Не поспішайте викидати річ – можливо, її ще можна реанімувати.

Що робити, якщо річ полиняла після прання: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Повторне прання

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Реклама

Іноді для видалення небажаних плям достатньо просто ще раз випрати речі. Але при цьому температура для білизни повинна бути 60-90 градусів . І навіть якщо вони не очиститься повністю, частина фарби все одно вимиється і посвітлішає, що полегшить ваші подальші дії.

  • Лайфхак 2. Плямовивідник

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Один із перших засобів, які спеціально призначені для вирішення проблеми полинялої білизни. Якщо побачили пляму, можна навіть не чекати, поки річ висохне, а відразу ж обробити її засобом для виведення плям , зануривши білизну в гарячу воду, відповідно до інструкції. А потім іще раз виперіть річ у машинці при температурі не менше 60 градусів, додавши плямовивідник.

  • Лайфхак 3. Нашатирний спирт і перекис водню

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Розведіть у гарячій воді нашатирний спирт (або перекис водню) в пропорції: 1 ч ложка засобу на 1 л води. При цьому майте на увазі, що суміш має сильний запах, так що відкрийте вікна . Занурте в розчин зіпсовану річ і доведіть її до кипіння. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. При необхідності повторіть процедуру ще 1-2 рази, а потім виперіть річ із порошком.

  • Лайфхак 4. Кип'ятіння
Реклама

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Полинялу білу річ можна спробувати прокип'ятити за старим бабусиним методом . Для цього перед процедурою гарненько намочити полинялі місця, натерти господарським милом з відбілюючим ефектом і почекати хвилин 10 перед кип'ятінням.

  • Лайфхак 5. Саморобний засіб для виведення плям

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Щоб зробити засіб для виведення плям в домашніх умовах , змішайте по 1 ст. ложці крохмалю, розчину лимонної кислоти і мильної стружки з 0,5 ст. ложки кухонної солі. Нанесіть цю суміш на проблемні місця з вивороту. Через 5 годин виперіть річ у пральному порошку.

  • Лайфхак 6. Відбілювач

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Реклама

Часто білі речі можна врятувати звичайним відбілювачем . Просто замочіть у ньому речі приблизно на 6 годин, а потім виперіть їх у пральному порошку.

  • Лайфхак 7. Перефарбувати

Як врятувати полинялі речі
Як врятувати полинялі речі / Фото: Pinterest

Якщо ваші старання виявилися марними, і перемогти процес не вийшло, спробуйте його очолити. Іноді барвник на речі, який проявляє себе тільки після першого прання, виявляється настільки сильним, що інші речі фарбуються від нього не плямами, а зовсім рівномірно, повністю змінюючи колір. І тоді ваша білизна набуває ніжно-рожевого або блакитного відтінку. Його можна залишити, як є, або ж замаскувати, пофарбувавши річ в інший колір .

Дивіться відеолайфхак: як за допомогою мотузки визначити, чи гарна у вас фігура:

Раніше ми розповідали, як позбутися слідів косметики на речах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
9 - 15 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти