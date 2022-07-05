Щоб спальний мішок прослужив довше, важливо правильно його доглядати.

Як прати та зберігати спальний мішок / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Після подорожі та активного використання на природі спального мішка настає черга впорядкувати його і заздалегідь підготувати до нових пригод. Як правильно прати і зберігати спальник, щоб він прослужив якнайдовше, дізнайтесь у нашій статті.

Не поспішайте щоразу прати спальник після короткочасної подорожі. Іноді буває досить добре провітрити та просушити річ . А ось від занадто частого прання спальник втрачає свою якість і властивості, що зігрівають, оскільки наповнювач збивається і з кожним разом все гірше тримає повітря.

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Спальник довше прослужить, якщо його правильно зберігати та чистити / Фото: pinterest

Після просушування акуратно складіть і нещільно згорніть спальний мішок . Упакуйте його у добре вентильовану бавовняну або сітчасту сумку. Зберігати спальник важливо у прохолодному та сухому місці.

Правила зберігання спальника вдома / Фото: pixabay

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У жодному разі не стискайте і не трамбуйте спальник у мішок, призначений для походу. Так він займає менше місця, зате швидше псується. Якщо довго тримати спальник у стислому стані всередині чохла, то теплоізоляція втратить пружність та підйомну здатність.

Як прати спальний мішок: лайфхаки

У пральній машині . Головне – дотримуйтесь інструкцій, вказаних для кожної конкретної моделі спальника. Для прання пухового спальника найкраще використовувати пральну машину великого об'єму, бажано із фронтальним завантаженням. Це забезпечить більш ретельне ополіскування речі. Увімкніть делікатний режим прання при мінімальних обертах із температурою не більше 30°С. Використовуйте спеціальні засоби для чищення. Повністю розстебніть блискавку, щоб бігунок не зачепився. Увімкніть режим полоскання не менше двох разів, щоб повністю видалити всі засоби для чищення.

Як прати спальник у машинці / Фото: pinterest

. Головне – дотримуйтесь інструкцій, вказаних для кожної конкретної моделі спальника. Для прання пухового спальника найкраще використовувати пральну машину великого об'єму, бажано із фронтальним завантаженням. Це забезпечить більш ретельне ополіскування речі. Увімкніть делікатний режим прання при мінімальних обертах із температурою не більше 30°С. Використовуйте спеціальні засоби для чищення. Повністю розстебніть блискавку, щоб бігунок не зачепився. Увімкніть режим полоскання не менше двох разів, щоб повністю видалити всі засоби для чищення. Вручну . Як і будь-яку іншу габаритну річ, спальник можна випрати руками у ванні. Зануріть спальник у теплу воду і нанесіть миючий засіб по всій поверхні. Ретельно потріть найбільш забруднені ділянки щіткою. Залишіть спальник відмокнути на 30-60 хвилин. Злийте воду з ванни і відіжміть решту. Однак майте на увазі, що випрати його можна, а от якісно віджати буде непросто, тому що спальник, як правило, набирає багато води, стає важким, а іноді взагалі непідйомним. А тому можна випрати річ руками, а ось віджати в пральній машинці, попередньо запустивши кілька циклів полоскання.

. Як і будь-яку іншу габаритну річ, спальник можна випрати руками у ванні. Зануріть спальник у теплу воду і нанесіть миючий засіб по всій поверхні. Ретельно потріть найбільш забруднені ділянки щіткою. Залишіть спальник відмокнути на 30-60 хвилин. Злийте воду з ванни і відіжміть решту. Однак майте на увазі, що випрати його можна, а от якісно віджати буде непросто, тому що спальник, як правило, набирає багато води, стає важким, а іноді взагалі непідйомним. А тому можна випрати річ руками, а ось віджати в пральній машинці, попередньо запустивши кілька циклів полоскання. Хімчистка . Найпростіший та гарантований варіант очистити спальний мішок – віддати його фахівцям.

Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи. Також ділилися порадами, як розправити збитий пух , якщо випрали пуховик.