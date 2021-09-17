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Як прибрати сліди праски на тканині

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 вересня, 11:05
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Темну пляму можна спробувати видалити, якщо від праски не з'явилася дірка. Для цього існують різні способи і підручні засоби.
Як видалити пропаліни від праски
Як видалити пропаліни від праски / Фото: Колаж: Сьогодні

Прасуєте білизну, і раптом на речі відбився характерний темний слід від праски? Ситуація неприємна, особливо якщо це улюблена блузка, сорочка або штани. Але можна спробувати виправити її, якщо ви не пропалили тканину остаточно.

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Такі підпалини від праски можуть виникнути через те, що ви вибрали неправильний температурний режим, і для тканини він занадто високий. Існує кілька лайфхаків, які допоможуть освітлити або взагалі прибрати цю пляму.

На жаль, якщо праска остаточно зіпсувала тканину, і на ній з'явилася дірка, такий дефект можна тільки заштопати, наклавши декоративну латку. Або ж використовувати річ якось по-іншому.

Як видалити сліди від праски: лайфхаки

  • Лайфхак 1. За допомогою перекису

Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Pinterest

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Візьміть півсклянки води, влийте 1 ч. ложку перекису водню і кілька крапель 10%-го нашатирного спирту. Рясно обробіть розчином плями на натуральної або синтетичній тканини, а потім прополощіть річ у прохолодній воді.

  • Лайфхак 2. Столовим оцтом

Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Pinterest

Такий спосіб підходить для темних натуральних тканин, а також синтетики. 9%-й оцет розведіть у воді з розрахунку 1:4, змочіть у розчині проутюжку, включіть праску в режим відпарювання і пропрасуйте через неї зіпсовану тканину. Перевірте: якщо після висихання пляма залишилася, повторіть процедуру.

  • Лайфхак 3. За допомогою борної кислоти
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Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Pinterest

Цей спосіб використовують для реанімації натуральних світлих тканин. Рясно змочіть ватяний спонж або серветку в розчині борної кислоти і обробіть темну ділянку тканини. Коли пляма зникне, виперіть річ звичайним способом.

  • Лайфхак 4. Лимонний сік

Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Unsplash

Лимон відомий своєю властивістю освітлювати і також може врятувати світлу тканину. Змішайте 1-2 ст. ложки свіжовичавленого лимонного соку з дрібною кухонною сіллю до однорідності і нанесіть цю кашку на зіпсоване праскою місце. Потримайте кілька хвилин, а потім ретельно прополощіть тканину.

  • Лайфхак 5. Прання господарським милом

Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Depositphotos

Підійде для світлих, кольорових і темних речей. Щедро намильте тканину господарським милом, залиште в замоченому стані на кілька хвилин, а потім прополощіть. Інший варіант: змочити в мильному розчині проутюжку, через неї попрасувати пляму і залишити до висихання.

  • Лайфхак 6. За допомогою харчової соди

Як прибрати сліди праски
Як прибрати сліди праски / Фото: Pinterest

Цей спосіб підійде для делікатної шовкової тканини. Змішайте соду з водою до консистенції кашки і нанесіть суміш тонким шаром на пляму. Залиште висихати, а потім акуратно зітріть соду м'якою губкою.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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