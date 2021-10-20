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Як вивести жирні плями з одягу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 жовтня, 19:17
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Для видалення жирних плям на тканині є кілька перевірених способів, головне – зробити це якомога швидше.
Як видалити жирні плями з одягу
Як видалити жирні плями з одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

По можливості візьміться за видалення плями, як тільки ви її посадили . Чим менше вона встигне в'їстися у волокна тканини, тим успішніше буде процедура з її очищення.

Перш ніж ви виберете будь-який із способів, перевірте дію активного інгредієнта на непомітній ділянці одягу , щоб не залишилося плям тепер уже від засобу для виведення плям.

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Обробляти пляму потрібно, рухаючись від країв до центру , щоб залишки жиру не поширювалися далі по тканині.

А ось після видалення жиру потрібно випрати річ звичайним способом , щоб від плями не залишилося сліду.

Як вивести жирні плями: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Миючий засіб

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest
Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

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Всі засоби для чищення чи гелі для миття посуду призначені саме для розщеплення і видалення жиру . Тож із забрудненою тканиною такі засоби швидко впораються. Бажано взяти безбарвний засіб, щоб уникнути фарбування тканини. Розкладіть одяг і полийте пляму засобом. Пальцями акуратно втирайте його в тканину, потримайте кілька хвилин і змийте теплою водою. Перевірте результат і при необхідності повторіть процедуру.

  • Лайфхак 2. Господарське мило

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest
Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Це також надійний помічник у боротьбі з будь-якими забрудненнями на тканині, причому, як свіжими, так і застарілими. Якщо у вас біла тканина, бажано взяти мило з відбілюючим ефектом , а для кольорової беріть без нього. Змочіть пляму теплою водою і гарненько намильте. Залиште одяг на кілька хвилин, щоб мило почало працювати. Потім потріть місце плями і ретельно прополосніть у теплій воді.

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  • Лайфхак 3. Шампунь

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest
Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Цей метод дозволяє обробляти навіть делікатні тканини . Візьміть шампунь для жирного волосся. Він гарно розщеплює маслянисті плями. Змочіть пляму на одязі, увітріть у неї трохи шампуню і залиште не кілька хвилин. Потім потріть забруднення і прополосніть у теплій воді.

  • Лайфхак 4. Сіль

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest
Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Якщо пляма свіжа – відразу ж насипте на неї кухонну сіль і легенько втирайте. Сіль здатна витягати жир навіть з основи волокон . Залиште річ на 20 хвилин, а потім зчистіть сіль щіткою. Після цього виперіть одяг.

  • Лайфхак 5. Крохмаль

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest
Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Цей спосіб видалення жиру підходить для делікатних тканин. Насипте картопляний крохмаль у невелику ємність, помішуючи, підігрійте на вогні і нанесіть на жирну пляму. Гарячий порошок крохмалю розм'якшує жир і відразу ж його вбирає. Акуратно протріть і замініть крохмаль на новий в міру його охолодження, поки він не вбере весь жир.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми розповідали, як зняти катишки з одягу.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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