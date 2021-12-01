1 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Перший день зими, Всесвітній день боротьби проти СНІДу – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 грудня.

1 грудня: який сьогодні день / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 1 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 1 грудня

Всесвітній день боротьби проти СНІДу (World AIDS Day) – одна з найбільш значущих міжнародних дат проводиться щорічно з 1988 року під егідою ООН та ВООЗ, з метою інформувати людей про серйозність ВІЛ-інфекції та СНІДу, а також гідного шанування пам'яті померлих.

День невролога – неофіційне професійне медичне свято фахівців, робота яких пов'язана з профілактикою та лікуванням захворювань центральної і периферичної нервової системи людини.

День працівників прокуратури України – професійне свято відзначається щорічно з 2000 року, згідно з президентським указом з огляду на роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисту прав людини та громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Іменинники 1 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Микола, Платон, Роман.

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Яке сьогодні церковне свято

1 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика Платона, мучеників Романа, диякона, і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

Народне свято

У народі 1 грудня вшановувалися Платон і Роман Зимовказівники. Святим молилися про фінансове благополуччя. По погоді цього дня люди дізнавалися про те, якою буде вся зима – звідсі й назва дня.

Прикмети на 1 грудня

яка погода вранці – така буде на початку зими, вдень – у середині, а ввечері – наприкінці зими;

зміна погоди протягом дня свідчить про такий же перелом протягом зими;

якщо вдома з'являвся живий комар – до швидкої відлиги;

у ворон спокійна поведінка на дорогах – бути теплу.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 грудня

1903 – на екрани вийшов перший американський фільм вестерн "Велике пограбування поїзда".

1959 – між 12 державами укладено Договір про Антарктику, згідно з яким заборонено використання Антарктиди в будь-яких військових цілях.

1990 – під час будівництва Євротунелю робітники з французької та британської сторін зустрілися під Ла-Маншем.

1991-30 років тому відбувся Всеукраїнський референдум про Незалежність.

Хто народився 1 грудня

1792 Микола Лобачевський, російський математик, творець геометрії Лобачевського.

1913 – Платон Воронько, український радянський поет.

1913 та 1918 – народилися брати Георгій і Платон Майборода, українські радянські композитори.

1935 – Вуді Аллен, американський кінорежисер, письменник, актор.

1988 – Зої Кравіц, американська актриса, співачка, модель.

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