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1 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 грудня, 07:25
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Перший день зими, Всесвітній день боротьби проти СНІДу – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 грудня.
1 грудня: який сьогодні день
1 грудня: який сьогодні день / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 1 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 1 грудня

  • Всесвітній день боротьби проти СНІДу (World AIDS Day) – одна з найбільш значущих міжнародних дат проводиться щорічно з 1988 року під егідою ООН та ВООЗ, з метою інформувати людей про серйозність ВІЛ-інфекції та СНІДу, а також гідного шанування пам'яті померлих.
  • День невролога – неофіційне професійне медичне свято фахівців, робота яких пов'язана з профілактикою та лікуванням захворювань центральної і периферичної нервової системи людини.
  • День працівників прокуратури України – професійне свято відзначається щорічно з 2000 року, згідно з президентським указом з огляду на роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисту прав людини та громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Іменинники 1 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Микола, Платон, Роман.

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Яке сьогодні церковне свято

1 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика Платона, мучеників Романа, диякона, і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

Народне свято

У народі 1 грудня вшановувалися Платон і Роман Зимовказівники. Святим молилися про фінансове благополуччя. По погоді цього дня люди дізнавалися про те, якою буде вся зима – звідсі й назва дня.

Прикмети на 1 грудня

  • яка погода вранці – така буде на початку зими, вдень – у середині, а ввечері – наприкінці зими;
  • зміна погоди протягом дня свідчить про такий же перелом протягом зими;
  • якщо вдома з'являвся живий комар – до швидкої відлиги;
  • у ворон спокійна поведінка на дорогах – бути теплу.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 грудня

  • 1903 – на екрани вийшов перший американський фільм вестерн "Велике пограбування поїзда".
  • 1959 – між 12 державами укладено Договір про Антарктику, згідно з яким заборонено використання Антарктиди в будь-яких військових цілях.
  • 1990 – під час будівництва Євротунелю робітники з французької та британської сторін зустрілися під Ла-Маншем.
  • 1991-30 років тому відбувся Всеукраїнський референдум про Незалежність.

Хто народився 1 грудня

  • 1792 Микола Лобачевський, російський математик, творець геометрії Лобачевського.
  • 1913 – Платон Воронько, український радянський поет.
  • 1913 та 1918 – народилися брати Георгій і Платон Майборода, українські радянські композитори.
  • 1935 – Вуді Аллен, американський кінорежисер, письменник, актор.
  • 1988 – Зої Кравіц, американська актриса, співачка, модель.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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