1 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 1 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державних свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 1 липня
- День архітектури України – професійне свято архітекторів та містобудівників у нашій країні було встановлено у 1995 році.
Іменинники 1 липня
День ангела відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
1 липня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Далеких печерах.
Народне свято
У народі 1 липня вшановувався Феодул. Інша назва – Ярилін день, що був присвячений богу сонця, тепла та природи. До цього свята були присвячені ярмарки з піснями, гуляннями та танцями.
Прикмети на 1 липня
- цього дня все живе плодоносить;
- щоб стати красивішими і здоровішими, потрібно вмитися сінокісною росою;
- золота вечірня зоря – на хорошу погоду.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 липня
- 1751 – побачив світ перший том першої у світі "Енциклопедії".
- 1859 – вперше опубліковано Гіпотезу природного відбору Чарльза Дарвіна.
- 1937 – ухвалено закон про створення в Українській республіці заповідників.
- 1989 – у Києві створено партію "Народний рух України".
Хто народився 1 липня
- 1646 – Готфрід Лейбніц, німецький вчений, філософ, математик, фізик.
- 1804 – Жорж Санд, французька письменниця.
- 1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.
- 1961 – принцеса Діана, принцеса Вельська.
- 1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.
- 1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.
Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.