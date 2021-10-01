1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день музики, Всесвітній день посмішки, Міжнародний день кави – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 жовтня.

1 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 1 жовтня

Міжнародний день музики (International Music Day) щороку в цей день відзначають меломани всього світу, починаючи з 1975 року, з ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Всесвітній день посмішки (World Smile Day) відзначається щорічно з 1999 року в першу п'ятницю жовтня на честь появи в 1963 році символу смайлика.

Міжнародний день людей похилого віку (International Day of Older Persons) – з 1990 року проводиться під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.

Всесвітній день геронтолога – професійне свято фахівців в області вивчення причин і процесів старіння людини, а також методів омолодження організму.

Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day) – це щорічний захід було засновано в Америці у 1977 році з метою пропаганди ідей вегетаріанства.

Міжнародний день кави (International Coffee Day) святкують прихильники цього напою, починаючи з 2015 року.

День саке – в Японії відзначається свято, присвячене японському вину – до початку жовтня саме дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік.

Іменинники 1 жовтня

Реклама

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

Яке сьогодні церковне свято

1 жовтня в православної церкви шанується пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського, мучениці Аріадни, мучениць Софії та Ірини, мученика Кастора, мучеників Бидзина, Шалви і Єлизбара, князів Ксанських. Молченської і Барської ікон Божої Матері

Народне свято

У народі 1 жовтня вшановувалася Аріна Шипшинниця. За спостереженнями людей, від цього дня корисно збирати і заготовляти про запас шипшину. Ця ягода здавна вважалася цілющою, за її допомогою в старовину лікували від багатьох хвороб.

Прикмети на 1 жовтня

якщо журавлі і гуси відлітають на південь – на Покрову чекати морозу;

журавлям, що відлітають, бажали колесом дороги, щоб вони навесні поверталися назад;

яка погода на 1 жовтня – таким будет 1 квітня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 жовтня

1926 – відкрився Київський театр опери і балету.

1949 – проголошена Китайська Народна Республіка.

1967 – на радянському центральному телебаченні почали транслювати кольорові програми.

1967 – стартувало перше турне Pink Floyd по Америці.

1971 – у Флориді відкрито найбільший у світі парк розваг – "Діснейворлд".

Хто народився 1 жовтня

1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing.

1903 – Володимир Горовиць, український і американський піаніст.

1912 – Лев Гумільов, російський історик, філософ, поет, син Анни Ахматової і Миколи Гумільова.

1919 – Дмитро Козлов, радянський і російський конструктор ракетно-космічної техніки.

Реклама

Дивіться відео, куди піти з дітьми: розповідають мами-блогери

Реклама

Раніше ми розповідали, коли День учителя-2021 в Україні.