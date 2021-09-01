1 вересня: святкові листівки, картинки побажання і вірші

День знань 1 вересня – свято не лише для дітей, а й для батьків, вчителів, яких також важливо привітати в цей день

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначається День знань-2021, з якого і починається новий навчальний рік. Ми вітаємо вас зі святом і бажаємо всім гарного настрою, міцного здоров'я, незмінної удачі і бажання знань.

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А ще ми підготували яскраві листівки з 1 вересня, тематичні картинки про школу і дітей, веселі вірші і добрі побажання своїми словами для вчителів, школярів, батьків у День знань.

Вірші та привітання з 1 вересня

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Для родителей День знаний —

День надежд, воспоминаний,

День приятных ожиданий,

Очень важных пожеланий:



Чтобы дети успевали,

Ничего не пропускали.

В школу чтоб не вызывали,

Меньше на ремонт сдавали.



Мы желаем вам терпения,

Смелых планов воплощения,

Боевого настроения

И огромного везения!

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1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

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Тетради, книжки и пеналы,

Банты, портфели, буквари,

Вы этот день так долго ждали,

Детишки в школу вновь пошли!



С днем знаний вас я поздравляю,

Терпенья, счастья и добра,

Чтоб детки хорошо учились,

Чтоб радовали вас всегда!

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

Добра, настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

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Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний, вот беда –

Ни туда и ни сюда.



Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

Привітання з 1 вересня в прозі

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Нехай цей знаменний осінній день буде радісним, наповненим посмішками і квітами, привітаннями та добрими словами. З Днем знань, з 1 вересня, з новим навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом і відмінним настроєм.

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

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З 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде набагато яскравішим, крутішим і успішнішим, ніж попередні роки, нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і перемог. Прагни, приймай участь, досягай, вчися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай! Бажаю тільки відмінного настрою!

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