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1 вересня: святкові листівки, картинки побажання і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 08:54
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День знань 1 вересня – свято не лише для дітей, а й для батьків, вчителів, яких також важливо привітати в цей день
1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначається День знань-2021, з якого і починається новий навчальний рік. Ми вітаємо вас зі святом і бажаємо всім гарного настрою, міцного здоров'я, незмінної удачі і бажання знань.

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А ще ми підготували яскраві листівки з 1 вересня, тематичні картинки про школу і дітей, веселі вірші і добрі побажання своїми словами для вчителів, школярів, батьків у День знань.

Вірші та привітання з 1 вересня

***

Для родителей День знаний —
День надежд, воспоминаний,
День приятных ожиданий,
Очень важных пожеланий:

Чтобы дети успевали,
Ничего не пропускали.
В школу чтоб не вызывали,
Меньше на ремонт сдавали.

Мы желаем вам терпения,
Смелых планов воплощения,
Боевого настроения
И огромного везения!

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1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

***

Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!

С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!

1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

***

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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
Добра, настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

***

Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний, вот беда –
Ни туда и ни сюда.

Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.

1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

Привітання з 1 вересня в прозі

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***

Нехай цей знаменний осінній день буде радісним, наповненим посмішками і квітами, привітаннями та добрими словами. З Днем знань, з 1 вересня, з новим навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом і відмінним настроєм.

1 вересня: привітання з Днем знань
1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Depositphotos

***

З 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде набагато яскравішим, крутішим і успішнішим, ніж попередні роки, нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і перемог. Прагни, приймай участь, досягай, вчися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай! Бажаю тільки відмінного настрою!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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