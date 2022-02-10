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10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 лютого, 07:25
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Всесвітній день зернобобових – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 лютого
10 лютого: яке сьогодні свято
10 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • Всесвітній день зернобобових – молоде свято, яке відзначається під егідою ООН з 2019 року на знак визнання важливості бобових (квасолі, сочевиці, гороху, нуту тощо) як глобального продукту харчування.

Іменинники 10 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій.

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Яке сьогодні церковне свято

10 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Єфрема Сирина, преподобного Феодосія Тотемського, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Палладія, відлюдника, преподобного Ісаака Сирина, єпископа Ніневійського. Святкування Суморинської-Тотемської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 10 лютого відзначався день Єфрема, якого ще називали вітродуєм, запічником, цвіркуновим заступником. Із цим днем було пов'язано багато цікавих традицій. Цього дня корисно робити прибирання. А щоб уберегти дім від нечистої сили та поганих людей, підлогу треба було підмістити віником, зробленим із полину. Комах, які живуть у будинку, не можна вбивати на Єфрема, особлива заборона стосувалася цвіркунів. Щоб задобрити домовика, на ніч йому на кухні залишали кашу. Кішку часто називали господаркою будинку: вважали, що вона може порозумітися із домовиком, а тому її також не можна ображати.

Прикмети на 10 лютого

  • якщо на Єфрема не почастувати домовика, у домі будуть неприємності;
  • якщо в день Єфрема образити кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;
  • вітер на Єфрема – не на добро;
  • вітряний день на Єфрема – літо буде вологим;
  • якщо на Єфрема дивитися в дзеркало – молодість довше збережеться.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 лютого

  • 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
  • 1906 – спущений на воду англійський броненосець "Дредноут", який став найкращим кораблем свого часу.
  • 1942 – перший в історії "Золотий диск" компанії звукозапису RCA Victor був вручений Гленну Міллеру із записом "Чаттануги чу-чу".
  • 1947 – у Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками Німеччини – Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією.
  • 2009 – на орбіті Землі відбулося перше за всю історію космонавтики зіткнення штучних супутників.

Хто народився 10 лютого

  • 1890 – Борис Пастернак, російський радянський письменник, поет, перекладач.
  • 1907 – Василь Ремесло, український радянський селекціонер, автор найпоширеніших сортів зернових культур.
  • 1915 – Володимир Зельдін, радянський та російський актор театру і кіно.
  • 1929 – Джеррі Голдсміт, американський композитор, диригент, класик кіномузики.
  • 1938 – Георгій Вайнер, радянський та російський письменник детективного жанру, сценарист, брат Аркадія Вайнера.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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