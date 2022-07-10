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10 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 липня, 06:05
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День рибалки – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 липня.
10 липня: яке сьогодні свято
10 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 липня

  • День рибалки – у другу неділю липня у багатьох країнах відзначається професійне свято рибалок.
  • День Миколи Тесли – проводиться на честь дня народження сербського вченого, "натхненного пророка електрики".

Іменинники 10 липня

День ангела сьогодні відзначають Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.

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Яке сьогодні церковне свято

Іоанна Мироносиця
Іоанна Мироносиця / Фото: Pinterest

10 липня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Сампсона, странноприїмця, праведної Іоанни мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.

Народне свято

У народі 10 липня вшановувався Самсон Сіночний. Люди помітили, що в цей період часто були дощі, а тому скошене і заготовлене впрок сіно намокало і загнивало.

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Прикмети на 10 липня:

  • дощ на Самсона – решта літа буде мокрою;
  • якщо погода сонячна – вона збережеться до осені;
  • якщо сіно зелене – добре вродить гречка, а якщо чорне – пшениця.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 липня

  • 1878 – в Англії під час футбольного матчу вперше замість крику пролунав звук свистка арбітра.
  • 1964 – The Beatles випустили альбом A Hard Day's Night, який дав старт бітломанії.
  • 1968 – Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад гурту Cream.

Хто народився 10 липня

  • 1856 – Нікола Тесла, сербський винахідник, фізик.
  • 1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник.
  • 1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.
  • 1980 – Джесіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.
  • 1982 – Влад Яма, український танцюрист.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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