10 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 10 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 липня
- День рибалки – у другу неділю липня у багатьох країнах відзначається професійне свято рибалок.
- День Миколи Тесли – проводиться на честь дня народження сербського вченого, "натхненного пророка електрики".
Іменинники 10 липня
День ангела сьогодні відзначають Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.
Яке сьогодні церковне свято
10 липня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Сампсона, странноприїмця, праведної Іоанни мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.
Народне свято
У народі 10 липня вшановувався Самсон Сіночний. Люди помітили, що в цей період часто були дощі, а тому скошене і заготовлене впрок сіно намокало і загнивало.
Прикмети на 10 липня:
- дощ на Самсона – решта літа буде мокрою;
- якщо погода сонячна – вона збережеться до осені;
- якщо сіно зелене – добре вродить гречка, а якщо чорне – пшениця.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 липня
- 1878 – в Англії під час футбольного матчу вперше замість крику пролунав звук свистка арбітра.
- 1964 – The Beatles випустили альбом A Hard Day's Night, який дав старт бітломанії.
- 1968 – Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад гурту Cream.
Хто народився 10 липня
- 1856 – Нікола Тесла, сербський винахідник, фізик.
- 1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник.
- 1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.
- 1980 – Джесіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.
- 1982 – Влад Яма, український танцюрист.
Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.