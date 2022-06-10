Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Контроль якості

Секрети поливу

Рятуємо помідори

Як зберігати сир

Огірки під плівкою

Гірше бур'янів
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

10 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 червня, 06:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всесвітній день морозива – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 10 червня.
10 червня: яке сьогодні свято
10 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 червня

  • Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day) – був організований у 2013 році з метою пропаганди мистецтва високого стилю в архітектурі, живописі, поезії, музиці, а також збереження його спадщини.
  • Міжнародний день геральдики (International Heraldry Day) – свято людей, які займаються вивченням гербів, символів, традицій їхнього використання.
  • Всесвітній день морозива (World Ice Cream Day) – кулінарне свято відзначають шанувальники цих холодних ласощів.

Іменинники 10 червня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Нікейська ікона Божої Матері
Нікейська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

10 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликоніди, священномученика Елладія єпископа. Нікейська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 10 червня вшановувався Микита Гусятник, якого також вважали охоронцем гусей.

Реклама

Прикмети на 10 червня

  • якщо на Микиту погода тепла та безвітряна, осінню буде хороший урожай.
  • вагітні жінки цього дня ходили в поле, щоб дитина була міцною, як молодий колос.
  • якщо жінка народить на хлібній ниві, пологи пройдуть легко, а дитина буде здоровою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 червня

  • 978 – Князь Володимир зійшов на київський престол.
  • 1793 – у Франції відкрився перший у світі зоопарк.
  • 1909 – пасажирський корабель "Славонія", що зазнав аварії біля Азорських островів, вперше у світі використав сигнал лиха SOS.
  • 1943 – день народження кулькової ручки.

Хто народився 10 червня

  • 1895 – Хетті Макденієл, перша темношкіра кіноактриса, що отримала премію "Оскар".
  • 1945 – Наталія Дубровська, українська актриса театру та кіно.
  • 1987 – Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють зберігати секрети
Віддані знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
6 – 12 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти