10 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День художника України, День працівників стандартизації та метрології України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 жовтня.

10 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 10 жовтня

Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) проводиться з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я, починаючи з 1992 року, з метою інформувати суспільство про проблеми психічного здоров'я та способи його зміцнення.

Всесвітній день боротьби зі смертною карою (World Day Against the Death Penalty) був організований у 2003 році з метою скорочення кількості смертних вироків у світі.

День працівників стандартизації та метрології України відзначається в країні з 2002 року на честь вагомого внеску фахівців сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави.

День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України – чергове професійне свято, яке випадає на другу жовтневу неділю і відзначається з 2004 року.

День художника України святкується щорічно у другу неділю жовтня, починаючи з 1998 року, з метою відзначити роль працівників творчої сфери в розвитку українського образотворчого мистецтва.

День профспілок України також проводиться у другу неділю жовтня. Ідея свята виникла в 2017 році і включає вшанування учасників профспілкового руху на захист прав працівників підприємств і організацій.

Міжнародний день каші (World Porridge Day) – неофіційне смачне кулінарне свято щорічно відзначають всі любителі цієї традиційної страви світової кухні.

Іменинники 10 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Килина, Аристарх, Зінаїда, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Саватій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

10 жовтня в православній церкви шанується пам'ять мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія та інших, апостолів від 70-х: Марка, Аристарха і Зіни, мучениці Єпихарії, преподобного Ігнатія. Браїловської ікони Божої Матері.

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Народне свято

У народі 10 жовтня шанувався Саватій Пасічник, якого, як зрозуміло з імені, вважали покровителем бджіл. На Саватія пасічники закінчували прибирання вуликів на зимівлю. А головним частуванням в цей день був мед, яким ласували самі і пригощали гостей.

Прикмети на 10 жовтня

на Саватія бджолина матка забирає ключі від літа в теплі краї;

сухо на Саватія – зима прийде нескоро;

в цей день не можна займатися ніякими іншими справами, крім тих, які пов'язані з бджолами;

все зроблене в день Саватія не піде на користь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 жовтня

1794 – відбулося повстання Костюшка і Битва під Мацеєвицями Речі Посполитої.

1932 – відбулося відкриття Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

1932 – в Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР проведено ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1948 – запущена перша радянська керована балістична ракета далекої дії, створена під керівництвом Сергія Корольова.

1956 – в СРСР випущений перший серійний автомобіль Газ-М21 "Волга".

Хто народився 10 жовтня

1813 – Джузеппе Верді, італійський композитор.

1889 – Михайло Драй-Хмара, український поет.

1913 – Дженіс Картер, американська актриса.

1947 – Ніна Матвієнко, українська співачка.

1971 – Євген Кісін, російський, британський та ізраїльський піаніст-віртуоз.

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