Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
👊 Ф'юрі - Уайлдер: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

10 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 жовтня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День художника України, День працівників стандартизації та метрології України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 жовтня.
10 жовтня: яке сьогодні свято
10 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 10 жовтня

  • Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) проводиться з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я, починаючи з 1992 року, з метою інформувати суспільство про проблеми психічного здоров'я та способи його зміцнення.
  • Всесвітній день боротьби зі смертною карою (World Day Against the Death Penalty) був організований у 2003 році з метою скорочення кількості смертних вироків у світі.
  • День працівників стандартизації та метрології України відзначається в країні з 2002 року на честь вагомого внеску фахівців сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави.
  • День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України – чергове професійне свято, яке випадає на другу жовтневу неділю і відзначається з 2004 року.
  • День художника України святкується щорічно у другу неділю жовтня, починаючи з 1998 року, з метою відзначити роль працівників творчої сфери в розвитку українського образотворчого мистецтва.
  • День профспілок України також проводиться у другу неділю жовтня. Ідея свята виникла в 2017 році і включає вшанування учасників профспілкового руху на захист прав працівників підприємств і організацій.
  • Міжнародний день каші (World Porridge Day) – неофіційне смачне кулінарне свято щорічно відзначають всі любителі цієї традиційної страви світової кухні.

Іменинники 10 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Килина, Аристарх, Зінаїда, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Саватій, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

10 жовтня в православній церкви шанується пам'ять мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія та інших, апостолів від 70-х: Марка, Аристарха і Зіни, мучениці Єпихарії, преподобного Ігнатія. Браїловської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 10 жовтня шанувався Саватій Пасічник, якого, як зрозуміло з імені, вважали покровителем бджіл. На Саватія пасічники закінчували прибирання вуликів на зимівлю. А головним частуванням в цей день був мед, яким ласували самі і пригощали гостей.

Прикмети на 10 жовтня

  • на Саватія бджолина матка забирає ключі від літа в теплі краї;
  • сухо на Саватія – зима прийде нескоро;
  • в цей день не можна займатися ніякими іншими справами, крім тих, які пов'язані з бджолами;
  • все зроблене в день Саватія не піде на користь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 жовтня

  • 1794 – відбулося повстання Костюшка і Битва під Мацеєвицями Речі Посполитої.
  • 1932 – відбулося відкриття Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
  • 1932 – в Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР проведено ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.
  • 1948 – запущена перша радянська керована балістична ракета далекої дії, створена під керівництвом Сергія Корольова.
  • 1956 – в СРСР випущений перший серійний автомобіль Газ-М21 "Волга".

Хто народився 10 жовтня

  • 1813 – Джузеппе Верді, італійський композитор.
  • 1889 – Михайло Драй-Хмара, український поет.
  • 1913 – Дженіс Картер, американська актриса.
  • 1947 – Ніна Матвієнко, українська співачка.
  • 1971 – Євген Кісін, російський, британський та ізраїльський піаніст-віртуоз.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Що подарувати на День захисника України
5 крутих ідей
Шукаю подарунки
Нагадувалка
ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ РЕТРОМЕРКУРІЯ ЗАЛИШИЛОСЯ
Як себе поводити?
Думка експертів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук та груш
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням граната?
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
4 - 10 жовтня
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти