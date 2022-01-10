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10 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 січня, 07:25
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День подяки кімнатним рослинам – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 січня.
10 січня: яке сьогодні свято
10 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 січня

  • День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН – головного дорадчого, директивного та представницького органу ООН, який було засновано у 1946 році.
  • День подяки кімнатним рослинам (Houseplant Appreciation Day) – своєрідне екологічне свято на честь кімнатних квітів спочатку щорічно відзначалося 10 січня в Америці, а пізніше було підтримано іншими країнами.

Іменинники 10 січня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнатій, Леонід, Ніканор, Никодим, Микола, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

10 січня в православній церкві вшановується день пам'яті праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього, Мучеників 20 000, в Нікомидії спалених: Гликерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мучениці Агафії, Домни, Феофіли та інших, преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського, апостола від 70 Ніканора.

Народне свято

У народі 10 січня відзначався Домочадцев день, або Різдвяний м'ясоїд. Різдвяний піст був позаду, настав час забою худоби для проведення Святок, а також зимових весіль, коли м'ясних страв на столах мало бути вдосталь. Вся сім'я разом робила всю домашню роботу, а потім сідала за стіл. Цього дня в особливій пошані була сімейна згода, категорично не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Народні прикмети 10 січня

  • кішка згорнулася клубком і спить – до морозів;
  • іній на деревах – до врожайного року;
  • якщо іній лежить на скиртах – літо буде дощовим;
  • весілля цього дня – до благополучного сімейного життя.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 січня

  • 1920 – вперше в історії пройшло засідання Ліги Націй, на якому було ратифіковано Версальський договір, що завершив Першу світову війну.
  • 1946 – пройшло перше засідання Генеральної Асамблеї ООН у Лондоні, на якому було представлено 51 державу.
  • 1994 – на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої у 1998 році приєдналася Україна.

Хто народився 10 січня

  • 1747 – Абрахам-Луї Бреге, швейцарсько-французький годинникар-винахідник та вчений-механік.
  • 1934 – Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.
  • 1945 – Род Стюарт, британський співак та автор пісень.
  • 1981 – Алан Бадоєв, український кінорежисер, кліпмейкер, телеведучий, продюсер.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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