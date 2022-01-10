10 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 10 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 січня
- День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН – головного дорадчого, директивного та представницького органу ООН, який було засновано у 1946 році.
- День подяки кімнатним рослинам (Houseplant Appreciation Day) – своєрідне екологічне свято на честь кімнатних квітів спочатку щорічно відзначалося 10 січня в Америці, а пізніше було підтримано іншими країнами.
Іменинники 10 січня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнатій, Леонід, Ніканор, Никодим, Микола, Петро.
Яке сьогодні церковне свято
10 січня в православній церкві вшановується день пам'яті праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього, Мучеників 20 000, в Нікомидії спалених: Гликерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мучениці Агафії, Домни, Феофіли та інших, преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського, апостола від 70 Ніканора.
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Народне свято
У народі 10 січня відзначався Домочадцев день, або Різдвяний м'ясоїд. Різдвяний піст був позаду, настав час забою худоби для проведення Святок, а також зимових весіль, коли м'ясних страв на столах мало бути вдосталь. Вся сім'я разом робила всю домашню роботу, а потім сідала за стіл. Цього дня в особливій пошані була сімейна згода, категорично не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.
Народні прикмети 10 січня
- кішка згорнулася клубком і спить – до морозів;
- іній на деревах – до врожайного року;
- якщо іній лежить на скиртах – літо буде дощовим;
- весілля цього дня – до благополучного сімейного життя.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 січня
- 1920 – вперше в історії пройшло засідання Ліги Націй, на якому було ратифіковано Версальський договір, що завершив Першу світову війну.
- 1946 – пройшло перше засідання Генеральної Асамблеї ООН у Лондоні, на якому було представлено 51 державу.
- 1994 – на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої у 1998 році приєдналася Україна.
Хто народився 10 січня
- 1747 – Абрахам-Луї Бреге, швейцарсько-французький годинникар-винахідник та вчений-механік.
- 1934 – Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.
- 1945 – Род Стюарт, британський співак та автор пісень.
- 1981 – Алан Бадоєв, український кінорежисер, кліпмейкер, телеведучий, продюсер.
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