Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день жінок та дівчаток у науці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 лютого.
11 лютого: яке сьогодні свято
11 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 лютого

  • Міжнародний день жінок та дівчаток у науці (International Day of Women and Girls in Science) – проводиться під егідою ООН, починаючи з 2016 року, з метою забезпечити повноцінний доступ жінкам і дівчаткам будь-якого віку до досягнень та розвитку науки, техніки, інновацій як запоруки забезпечення ґендерної рівноправності у цій сфері.
  • Всесвітній день хворого (World Day of the Sick) – був організований 1992 року з ініціативи Папи Римського Іоанна Павла II з метою підтримати людей, які потрапили до категорії хворих.

Іменинники 11 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

11 лютого в православній церкві вшановується пам'ять святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Туровського, в Ближніх печерах, святителів Герасима, Питирима, Іони, єпископів Великопермських-Устьвімських, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперіхія, Авіва, Юліана і Парігорія, мучеників Сільвана, єпископа, Луки, диякона, Мокія, читця. Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

Народне свято

У народі 11 лютого відзначався Лаврентіїв день. Вважалося, що Лаврентій допомагає покращити зір і позбутися сліпоти, святому молилися про лікування від хвороб, особливо очних. А ще люди помітили, що на Лаврентія погода мінлива: одного дня могли бути і січневі морози, і березнева відлига.

Прикмети на 11 лютого

  • якщо погода морозна – серпень буде спекотним та сонячним;
  • дим із труби йде коромислом – до швидкого потепління;
  • якщо дрова у печі погано розгоряються – також до відлиги;
  • на Лаврентія дерева в лісі шумлять – отже, скоро налетять сильні вітри;
  • на Лаврентія не можна важко працювати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 лютого

  • 1809 – американський інженер Роберт Фултон запатентував пароплав.
  • 1943 – у СРСР розпочалося проведення робіт із створення атомної бомби.
  • 1945 – у Криму завершилася Ялтинська конференція.
  • 1956 – в Україні відбувся перший політ військово-транспортного літака Ан-8 з аеродрому Святошин.

Хто народився 11 лютого

  • 1917 – Джузеппе де Сантіс, італійський кінорежисер, сценарист, засновник неореалізму.
  • 1934 – Мері Куант, британський дизайнер та модельєр, творець мініспідниці.
  • 1935 – Джин Вінсент, американський співак, автор пісень, піонер рок-н-ролу.
  • 1961 – Кері Ловелл, американська актриса кіно та телебачення, фотомодель.
  • 1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса, режисер та продюсер.
  • 1992 – Тейлор Лотнер, американський актор, співак.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти