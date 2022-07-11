11 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 11 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 11 липня
- Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day) – чергове смачне кулінарне свято, яке відзначають усі ласуни та любителі цього десерту.
- Всесвітній день народонаселення (World Population Day) – був заснований під егідою ООН у 1989 році з метою встановлення контролю за чисельністю людей Землі.
Іменинники 11 липня
День ангела сьогодні відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кір, Павло, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
11 липня у православній церкві відзначається перенесення мощів мучеників, безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна. Вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".
Народне свято
У народі 11 липня, напередодні дня Петра та Павла проводилися Кропив'яні заговини. За спостереженнями людей, від цього дня кропива починала втрачати свої цілющі властивості, а тому господині поспішали зварити на обід страви з листя кропиви. А ще це був останній день Петрового посту.
Прикмети на 11 липня
- зозуля не кує у цей день – зима буде ранньою;
- на Кропив'яні заговини останній день лікування кропивою;
- на того, хто знайшов квітучу рослину петрів хрест, чекає успіх.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 липня
- 1888 – у Києві на Софійській площі відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1925 – у Львові організовано Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО).
- 1933 – у Женеві прийнято міжнародну конвенцію з контролю за наркотиками.
- 1941 – під час Другої світової війни розпочалася оборона Києва.
Хто народився 11 липня
- 1934 – Джорджо Армані, італійський модельєр, засновник компанії Armani.
- 1959 – Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-гурту Bon Jovi.
- 1969 – Олег Гуцуляк, український письменник, філософ.
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