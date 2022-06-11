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11 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 червня, 07:05
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Міжнародний день рожевого вина – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 червня
11 червня: яке сьогодні свято
11 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 червня

  • Міжнародний день рожевого вина (International Rose Wine Day) – своє свято відзначають поціновувачі цього алкогольного напою в Європі та світі.
  • День працівників меблевої промисловості України – неофіційне професійне свято меблярів, яке проводиться у другу суботу червня.

Іменинники 11 червня

День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

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Яке сьогодні церковне свято

Споручниця грішних
Споручниця грішних / Фото: Pinterest

11 червня у православній церкві проводиться Троїцька поминальна субота і відбувається пам'ять усіх від віку померлих православних християн – батьків, матерів, братів та сестер наших. Пам'ять I Вселенського собору. Вшановується пам'ять мучениці Феодосії, діви Тирської, святителя Луки сповідника. Ікони Божої Матері, звані "Споручниця грішних" та "Недремне Око".

Народне свято

У народі 11 червня вшановувалась Феодосія Колосятниця. Зазвичай до цього дня починало колоситися жито, а ще в лісі з'являлися перші білі гриби.

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Прикмети на 11 червня

  • якщо на Феодосію стоїть сухий туман – буде низький урожай хліба;
  • заколосилося жито – буде багато грибів;
  • по спекотній погоді грибів не знайти;
  • коли колоситься жито, настав час сіяти гречку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 червня

  • 1742 – день народження кухонної плити.
  • 1888 – у Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.
  • 1965 – The Beatles отримали орден Британської імперії.
  • 1990 – в Україні було встановлено час другого часового поясу.

Хто народився 11 червня

  • 1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор та диригент.
  • 1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, дослідник і мандрівник.
  • 1970 – Олександр Литвинов (Веня Д’ркін), український рок-бард.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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