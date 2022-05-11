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11 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

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11 травня, 08:05
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Максим-березосік – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 травня.
Коли можна збирати березовий сік
Коли можна збирати березовий сік

Яке народне і православне свято в українців 11 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 11 травня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостоли від сімдесяти
Апостоли від сімдесяти

11 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Ясона і Сосипатра, Керкири, діви, та інших, що з ними постраждали, мучеників Дади, Максима і Квинтиліана, мучеників Саторнія, Якисхола, Фавстіана, Януарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Мурина, Зинона, Євсевія, Неона і Віталія, святителя Кирила, єпископа Туровського.

Народне свято

У народі 11 травня вшановувався Максим-березосік. Як видно з назви, у цей період люди активно збирали березовий сік і заготовляли його про запас, причому цей цілющий напій не тільки пили, але ще використовували для лікування багатьох хвороб.

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Прикмети на 11 травня

  • березовий сік добре збирати в ясну погоду, щоб він був цілющий;
  • вітер дме з півдня – літо буде грозовим;
  • тепла зоряна ніч – на гарний врожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 травня

  • 1907 – у Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1981 – відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера "Кішки" у Лондоні.
  • 1985 – сингл Мадонни Crazy For You посів перше місце у США.

Хто народився 11 травня

  • 1720 – Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен, німецький барон, любитель вигадок, прототип Барона Мюнхгаузена.
  • 1864 – Етель Ліліан Войніч, англійська письменниця, автор роману "Овод".
  • 1904 – Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст.
  • 1963 – Костянтин Меладзе, український композитор, поет, співак.
  • 1978 – Летиція Каста, французька топ-модель та актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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