Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 листопада, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 листопада.
11 листопада: яке сьогодні свято
11 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 11 листопада

  • День пам'яті полеглих (Remembrance Day) або День перемир'я – вшановується у багатьох країнах і присвячений пам'яті загиблих у Першій світовій війні, яка тривала з 28 липня 1914 року по 11 листопада 1918 року.
  • Всесвітній день якості (World Quality Day) – організований у 1989 році під егідою ООН з ініціативи Європейської організації якості ЄОК і проводиться у другий четвер листопада з метою підвищення значення високої якості продукції та послуг.
  • Всесвітній день юзабіліті (World Usability Day) – заснований у 2005 році з ініціативи Асоціації Професіоналів Юзабіліті та щорічно відзначається любителями робити життя простіше у другий четвер листопада.
  • Міжнародний день енергозбереження (International Day of Energy Saving) проводиться з 2008 року, головна мета свята – привернути увагу людей до раціонального використання ресурсів, економії та розвитку відновлюваних джерел енергії.
  • День холостяка у Китаї – свято присвячене людям без сім'ї, а чотири одиниці в даті 11.11 символізують людей, які не перебувають у парі.
  • Всесвітній день шопінгу – аналог Чорної п'ятниці та Кіберпонеділка, який проводиться щорічно, починаючи з 2009 року, і приурочений до китайського Дня холостяка.

Іменинники 11 листопада

День ангела відзначають: Аврамій, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Марія, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Філіп.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

11 листопада в православній церкві вшановується пам'ять преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія, затворника, і блаженної Марії, племінниці його, мучеників Клавдія, Астерія, Неона і Феоніли, преподобної Анни.

Народне свято

У народі 11 листопада вшановувалися Аврам Овчар і Анастасія Овечниця. З цього дня починали стригти овець, прясти шерсть, ткати та в'язати з ниток теплі речі на зиму. Святим молилися про здоров'я і благополуччя вівчарів, а також збереження овець, щоб захистити їх від загибелі та вовків. А люди в цей день намагалися вітати й задобрювати пастухів, приносити їм частування.

Прикмети на 11 листопада

  • на Аврамія та Анастасію не можна сперечатися з пастухами;
  • якщо пригостити пастуха, то вівці будуть здорові й цілі;
  • цей день найкраще провести із сім'єю;
  • не можна залишати дітей одних;
  • на Овечницю ворони холодиу кличуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 листопада

  • 1918 – укладено Комп'єнське перемир'я, яке означало завершення Першої світової війни.
  • 1925 – вийшла перша платівка американського джазмена Луї Армстронга.
  • 1936 – в Англії вперше у світі на телебаченні транслювали прогноз погоди.
  • 1940 – в Америці випущено перші автомобілі "Джип".

Хто народився 11 листопада

  • 1820 – Павло Обухов, російський металург, творець Обухівського заводу, винахідник гармат.
  • 1821 – Федір Достоєвський, російський письменник, класик.
  • 1919 – Юхим Березін (Штепсель), український радянський актор, гуморист, учасник дуету Тарапунька і Штепсель.
  • 1962 – Демі Мур, американська актриса, модель.
  • 1974 – Леонардо Ді Капріо, американський актор, продюсер.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
8 - 14 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти