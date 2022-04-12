12 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день авіації та космонавтики – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 квітня.

12 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 квітня

Всесвітній день авіації та космонавтики , а також Міжнародний день польоту людини в космос – обидва свята приурочені до найважливішої події 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ у космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України – національне професійне свято всіх службовців та працівників, причетних до цієї галузі, яке відзначається на офіційному рівні, починаючи з 1997 року.

Іменинники 12 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Захар, Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

12 квітня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Іоанна Лествичника, пророка Іоада, апостолів Сосфена, Аполлоса, Кіфі, Кесаря ​​та Епафродіта, святої Євули, матері великомученика Пантелеймона, преподобного Іоанна, безмовника, преподобного Зосима.

Народне свято

У народі 12 квітня вшановувався Іван Лествичник. Цього дня було прийнято випікати обрядове печиво у формі драбин із 12 сходинками для майбутнього сходження на небо. Вважалося, що воно принесе здоров'я для всіх членів сім'ї. Випічку несли до церкви та освячували.

Прикмети на 12 квітня

на Лествичника гадали по печиву: яка сходинка найбільше обгоріла, той місяць буде найменш вдалим;

цього дня без особливої потреби краще не виходити на вулицю;

якщо гуси летять низько – у найближчі місяці буде мало дощів;

зацвіли кульбаби – літо буде коротким, а осінь – ранньою та холодною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 квітня

1954 – на студії Decca Records було записано пісню Білла Хейлі Rock Around the Clock, що дала початок масовій популярності рок-н-ролу.

1961 – Юрій Гагарін на радянському космічному кораблі "Схід" здійснив перший у світі політ людини у космос.

1970 – оркестр народних інструментів України дав перший концерт на сцені Національної опери України.

1981 – у космос стартував перший пілотований космічний корабель багаторазового використання Колумбія за програмою Спейс Шаттл.

Хто народився 12 квітня

1839 – Микола Пржевальський, мандрівник, науковець, історик, археолог.

1883 – Імоджен Каннінгем, видатна американська жінка-фотограф.

1933 – Монсеррат Кабальє, іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).

1937 – Станіслав Конюхов, Генеральний конструктор ДКБ "Південне", академік НАН України.

1973 – Крістіна Мур, американська актриса театру, кіно та телебачення.

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