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12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
12 грудня, 07:25
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Міжнародний день нейтралітету – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 грудня
12 грудня: яке сьогодні свято
12 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 грудня

  • Міжнародний день нейтралітету (International Day of Neutrality) – проводиться під егідою ООН з 2017 року на честь Міжнародної конференції 2015 року, присвяченої політиці нейтралітету з метою неучасті країн у війні та відмови від участі у військових блоках у мирний період.
  • Міжнародний день охоплення послугами охорони здоров'я (International Universal Health Coverage Day) – був організований за ініціативою ООН та ВООЗ у 2017 році з метою досягти такого рівня розвитку, за якого якісні медичні послуги стали б доступні людям, незалежно від соціального статусу та становища.
  • День Сухопутних військ України – чергове професійне свято військових, яке щороку відзначається 12 грудня, було встановлено президентським указом у 1997 році.
  • День благодійності – в Україні з 2007 року у другу неділю грудня щороку відзначається національне свято, присвячене людям, які займаються безкорисливою благодійною діяльністю.

Іменинники 12 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

2021 року західні християни 12 грудня відзначають третю неділю Адвента – це час очікування Різдва Христового.

12 грудня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Парамона і з ним 370 мучеників, мученика Філумена, преподобного Акакія Синайського, преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах, священномученика Авіва, єпископа Некреського.

Народне свято

У народі 12 грудня шанувався Парамон Зимовказівник. Як зрозуміло з назви, у цей час люди намагалися передбачити, якою буде зима. Якщо сніг уже випав, то на Парамона очищали від нього дахи. Тільки важливо було це робити віником, а не лопатою – тоді дах не схудне.

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Прикмети на 12 грудня

  • мете сніг на Парамона – триватиме до Миколи Зимового, 19 грудня;
  • якщо на Парамона ранок червоний – бути грудню студеному і ясному;
  • день без снігу – не бути хлібу;
  • дим піднімається вгору – день буде морозним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 грудня

  • 1674 – у Києво-Печерській друкарні видано перший короткий нарис історії України "Синопсис".
  • 1818 – у Полтаві відкрито Інститут благородних дівчат.
  • 1990 – Софійський собор та Києво-Печерська лавра внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як перший український об'єкт.

Хто народився 12 грудня

  • 1761 – Марія Тюссо, скульптор, засновниця лондонського музею воскових фігур мадам Тюссо.
  • 1915 – Френк Сінатра, американський співак, актор.
  • 1925 – Володимир Шаїнський, відомий радянський композитор.
  • 1928 – Леонід Биков, український радянський кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1929 – Джон Осборн, англійський драматург і сценарист.
  • 1941 – Віталій Соломін, радянський і російський актор театру та кіно.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

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Ольга Козачок
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