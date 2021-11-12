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12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 листопада, 07:25
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Всесвітній день боротьби з пневмонією, Синиччин день – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 листопада.
12 листопада: яке сьогодні свято
12 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 12 листопада

  • Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day) щорічно проводиться за ініціативою Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії з метою привернути увагу державних діячів, спеціалістів охорони здоров'я та потенційних донорів до проблеми цього небезпечного захворювання легень.

Іменинники 12 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

12 листопада в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зіновії, апостолів від 70-х: Тертія, Марка, Юста, Артеми, священномученика Маркіана, єпископа Сиракузького, мучениці Євтропії, мучениці Анастасії Солунської, святого Стефана Милютина, короля Сербського, брата його Драгутина і матері їхньої Єлени. Святкується Озерянська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 12 листопада шанувалися Зіновій і Зіновія, яких здавна вважали покровителями мисливців та рибалок. У цей період обов'язково влаштовувалося полювання. А щоб воно було вдалим увесь рік, треба було спіймати бодай одного звіра – його називали іменинним. А з виловленої риби готували частування і влаштовували бенкети. Також відзначався Синиччин день, на честь птахів, що залишилися на зимівлю – їх обов'язково намагалися підгодувати.

Прикмети на 12 листопада

  • заєць перебіг дорогу – до невдач та хвороб;
  • до будинку прилетіла зграйка синиць – до швидких холодів;
  • синиці посвистують – до ясного дня;
  • вітер змінився – на дощ.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 листопада

  • 1910 – в Америці каскадер вперше виконав кінотрюк, стрибнувши в Гудзон із повітряної кулі, що горіла.
  • 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.
  • 1922 – відкрилася Київська картинна галерея.
  • 1992 – на території України завершилося функціонування рубля у грошовому обігу, а єдиним засобом платежу став український карбованець купон.

Хто народився 12 листопада

  • 1632 – Ян Вермер, нідерландський художник-живописець, майстер побутового живопису та жанрового портрета.
  • 1746 – Жак Олександр Сезар Шарль, французький вчений, винахідник повітряної кулі.
  • 1917 – Джо Стаффорд, американська співачка.
  • 1935 – Людмила Гурченко, актриса театру і кіно, естрадна співачка.
  • 1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант, поет.
  • 1980 – Райан Гослінг, канадський актор і музикант.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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