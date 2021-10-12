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12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 жовтня, 07:25
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День кадрового працівника, Всесвітній день боротьби з артритом – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 жовтня.
12 жовтня: яке сьогодні свято
12 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 12 жовтня

  • День кадрового працівника – неофіційне свято 12 жовтня відзначають кадровики в багатьох країнах.
  • Всесвітній день боротьби з артритом (World Arthritis Day) – створений за ініціативою ВООЗ у 1996 році з метою привернути увагу людей до проблеми ревматологічних захворювань, а також профілактики, діагностики і реабілітації хворих.
  • Відкриття Америки або День Колумба (Columbus Day) – державне і загальнонаціональне свято в Америці та інших країнах, встановлене в пам'ять висадки в Новому Світі італійського мореплавця Христофора Колумба 12 жовтня 1492 року.
  • День Іспанідад і Свято святої Діви Пілар – національне свято Іспанії, що проводиться на честь Богоматері Пілар і дня народження спільноти народів іспанської мови.

Іменинники 12 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Іван і Феофан.

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Яке сьогодні церковне свято

12 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Киріака, пустельника, мучеників Дади, Гаведдая і Каздої, преподобного Феофана Милостивого.

Народне свято

У народі 12 жовтня шанувався Феофан Милостивий. На відміну від вчорашнього, цей день вважався добрим і милосердним, а ще на Феофана часто спостерігалася відлига. Сни від цього дня і до самого свята Покрови були віщими. Мисливці в день Феофана ходили на зайця, а за столом розповідали одне одному байки.

Прикмети на 12 жовтня

  • на Феофана Милостивого повертається тепло;
  • на Феофана вранці бувають тумани;
  • пізні гриби до першого снігу;
  • багато зірок на Феофана – осінь буде сухою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 жовтня

  • 1492 – Христофор Колумб відкрив Америку.
  • 1810 – в Мюнхені відбувся перший Октоберфест.
  • 1931 – була відкрита і освячена статуя Спасителя на пагорбі Корковаду в Ріо-де-Жанейро.
  • 1971 – прем'єра рок-опери "Ісус Христос – суперзірка" на Бродвеї.
  • 2010 – біля міста Марганець Дніпропетровської області сталася найбільша ДТП в історії незалежної України – зіткнулися автобус і електровоз.

Хто народився 12 жовтня

  • 1868 – Август Хорьх, німецький конструктор, засновник автомобільних компаній Horch і Audi.
  • 1881 – Іван М'ясоєдов, український художник, творець поштових марок.
  • 1929 – Ролан Биков, радянський актор, режисер театру і кіно, сценарист.
  • 1934 – Юрій Щербак, радянський і український письменник, вчений-епідеміолог, політик.
  • 1935 – Лучано Паваротті, італійський оперний співак тенор.
  • 1973 – Павло Гудімов, український музикант, вокаліст і гітарист групи "Гудімов".
  • 1977 – Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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