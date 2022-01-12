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12 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 січня, 07:25
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День Бедфорда – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 січня.
12 січня: яке сьогодні свято
12 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 січня

  • День Бедфорда – початок практичної кріоніки та неофіційне свято її прихильників, яке приурочене до дня офіційно засвідченої смерті та кріонування першого добровольця, американського професора психології Джеймса Бедфорда. У 2022 році виповнюється 55 років від дня заморозки його тіла.

Іменинники 12 січня

День ангела сьогодні відзначають: Онися, Давид, Йосип, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

12 січня в православній церкві вшановується пам'ять мучениці Анисії, священномученика Зотика пресвітера, апостола від 70 Тимона, диякона, мученика Філетера Нікомидійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Царгородської, святителя Макарія.

Народне свято

У народі 12 січня відзначався Онисін день, а сама свята отримала прізвисько Шлуночниця, оскільки люди вірили, що вона зцілювала від шлункових хвороб. Онисін день саме припадав на розпал Святок і народних гулянь. У цей період люди влаштовували полювання на диких кабанів та кололи домашніх свиней, а потім готували м'ясні страви.

Прикмети на 12 січня

  • до Онисіного дня морози міцнішали;
  • якщо ворони сидять на нижніх гілках – до сильних вітрів;
  • розчирикалися горобці – до потепління;
  • На Онисію не можна нічого піднімати із землі, щоб не отримати порчу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 січня

  • 1945 – СРСР розпочав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини у Східній Європі.
  • 1967 – вперше в історії кріонована людина – американець Джеймс Бедфорд.
  • 1998 – країни-члени Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.
  • 2004 – найбільше у світі круїзне судно Queen Mary 2 здійснило перше плавання через Атлантичний океан.

Хто народився 12 січня

  • 1628 – Шарль Перро, французький поет і письменник-казкар.
  • 1876 – Джек Лондон, видний американський письменник.
  • 1907 – Сергій Корольов, радянський вчений, архітектор, основоположник практичної космонавтики.
  • 1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця "наївного мистецтва".
  • 1936 – Раймонд Паулс, радянський і латвійський композитор, диригент, піаніст.
  • 1960 – Станіслав Боклан, український актор театру та кіно.
  • 1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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