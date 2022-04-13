13 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день рок-н-ролу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 квітня.

13 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 13 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 квітня

Всесвітній день рок-н-ролу – неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня запису Біллом Хейлі та гуртом The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock.

Іменинники 13 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Іпатій.

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Яке сьогодні церковне свято

13 квітня у православній церкві шанується пам'ять священномученика Іпатія, єпископа Гангрського, преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського, у Далеких печерах, преподобного Аполлонія Єгипетського, священномучеників Авди, єпископа Перського, і Веніямина диякона, преподобного Іпатія, ігумена у Руфіянах, святителя Іони, митрополита Київського та всієї Русі, чудотворця.

Народне свято

У народі 13 квітня шанувався Іпатій Чудотворець. Жінки шанували цього святого як спасителя від бездітності, йому молилися про поповнення сімейства і позбавлення від безпліддя. Також вважалося, що святий Іпатій зупиняв кровотечу у породіль і додавав молока годувальницям. А ще чудотворця просили захистити житло від нечистої сили.

Прикмети на 13 квітня

на Іпатія готували інвентар для роботи в полі;

цей день найкраще провести, створюючи затишок та порядок у домі;

на Іпатія у жодному разі не можна ухилятися від домашньої роботи;

хмари на синьому небі – до безвітряної погоди;

якщо вранці стоїть туман, то весь день буде похмурим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 квітня

1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".

1962 – відбувся перший виступ The Beatles у Star Club.

2014 – урядом України оголошено антитерористичну операцію на сході країни.

Хто народився 13 квітня

1771 – Річард Тревітік, англійський винахідник, який побудував перший у світі паровоз.

1887 – Іван Кавалерідзе, український радянський скульптор, режисер театру та кіно, сценарист, драматург.

1931 – Юрій Мажуга, радянський і український актор театру та кіно, педагог.

1940 – Володимир Косма, французький композитор, скрипаль, диригент.

1946 – Леонід Яновський, радянський і український кіноактор.

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