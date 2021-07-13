13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день головоломки, Собор славних і всехвальниx 12 апостолів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 липня.

13 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 13 липня? Міжнародний день головоломки. Собор славних і всехвальниx 12 апостолів – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Григорій, Діна, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Пилип, Хома, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 13 липня.

Міжнародний день головоломки (International Puzzle Day) – відзначається на день народження відомого угорського винахідника, майстри численних головоломок Ерне Рубіка.

День співробітників органів національної безпеки – святкують у Казахстані.

День державності – відзначають в Чорногорії.

Свято Бон – в Японії почалося поминання покійних, яке триватиме до 16 липня.

Яке сьогодні свято

13 липня в православній церкві відзначається собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Іоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Зилота і Матфія. Прославлення святителя Софронія, єпископа Іркутського. Святкування Волинської, Баликінської та Горбанівської ікон Божої Матері.

У народі 13 липня шанувалися Дванадцять апостолів. У розпал літа селяни займалися підготовкою до покосу, а у господинь в цей період мали популярність страви з яєць.

Прикмети на 13 липня

на Дванадцять апостолів не можна нікому відмовляти у проханні про допомогу;

цього дня не можна виходити з дому без оберега;

кує зозуля – до довгого літа і пізнього снігу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 липня

1871 – в Англії пройшла перша в світі виставка кішок.

1923 – день народження напису Hollywood на горі в Лос-Анджелесі.

1939 – Френк Сінатра записав першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart.

1973 – вийшов перший однойменний альбом групи Queen.

Хто народився 13 липня

1923 – Михайло Пуговкін, радянський кіноактор.

1928 – Валентин Пікуль, радянський письменник.

1944 – Ерне Рубік, угорський винахідник головоломки "кубик Рубіка".

1976 – Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист.

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