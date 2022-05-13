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13 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 травня, 06:05
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Всесвітній день техніки для майбутнього – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 травня.
13 травня: яке сьогодні свято
13 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 травня

  • Всесвітній день техніки для майбутнього (World Engineering Day for the Future) – професійне свято інженерів та розробників проводиться з метою підвищення поінформованості людей про можливості й розвиток технічної, комп'ютерної та наукової областей.

Іменинники 13 травня

День ангела відзначають: Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостол Яків Зеведеєв
Апостол Яків Зеведеєв / Фото: Pinterest

13 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола Якова Зеведеєва, святителя Доната, єпископа Єврії, мученика Максима. Знайдення мощей священномученика Василя, єпископа Амасійського. Знайдення мощей святителя Микити, єпископа Новгородського.

Народне свято

У народі 13 травня вшановувався Яків Теплий. З цього дня зазвичай припиняли свататися, тому що люди вірили, що у травні одружуватися – все життя мучитися. А по погоді судили про те, яким буде прийдешнє літо.

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Прикмети на 13 травня:

  • тепла та зоряна ніч на Якова – до багатого врожаю;
  • ясний схід сонця – літо буде спекотним;
  • південний вітер нажене до літа достаток, тепло та грози.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 13 травня

  • 1637 – день народження столового ножа: кардинал Рішельє, побоюючись ворогів, наказав закруглити кінчики кинджалів, якими різали м'ясо.
  • 1865 – в Одесі відкрито Національний університет ім. І.І. Мечнікова.
  • 1927 – створено футбольний клуб "Динамо Київ".

Хто народився 13 травня

  • 1849 – Панас Мирний, український письменник.
  • 1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст.
  • 1950 – Стіві Вандер, американський співак та композитор.
  • 1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, музикант, модель.
  • 1986 – Олександр Рибак, норвезький співак, музикант.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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