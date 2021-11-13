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13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 листопада, 07:25
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Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 листопада.
13 листопада: яке сьогодні свято
13 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 13 листопада

  • Всесвітній день доброти (World Kindness Day) – одне з найдобріших свят щорічно проводиться 13 листопада волонтерами, добровольцями і всіма небайдужими людьми, які прагнуть здійснювати безоплатні вчинки та допомагати іншим.
  • Міжнародний день сліпих (International Day of the Blind) заснований ВООЗ у день народження Валентина Гаюї, який заснував у Парижі і Петербурзі школи та підприємства для сліпих. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до людей, позбавлених зору.

Іменинники 13 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Петро, Роман, Сергій, Спіридон, Степан, Трохим, Федір, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

13 листопада в православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула, мученика Єпимаха, преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобної Маври.

Народне свято

У народі 13 листопада шанувалися Спірідон і Никодим. Святому Никодиму молилися про захист будинку від пожежі та іншого лиха. Цей час вважався найсприятливішим для початку зимового сезону полювання і риболовлі. А самі мисливці та рибалки мали особливу шану в людей. А ще цього дня переводили курей у зимові закутки, відбраковуючи стару й ослаблену птицю. А тому на столі часто бували різні частування, виготовлені з дичини, риби, курятини.

Прикмети на 13 листопада

  • на столі немає дичини і риби – рік буде невдалим;
  • день небезпечний пристрітом або псуванням, тож не варто розмовляти з чужими людьми;
  • мінливий вітер на Никодима – до швидкого погіршення погоди;
  • горобці цвірінькають на Никодима – тепло ще повернеться.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 13 листопада

  • 1805 – м'ясник Йоганн Ланер винайшов віденські сосиски.
  • 1862 – Льюїс Керролл почав писати казку про Алісу.
  • 1872 – побачило світ перше видання "Абетки" Льва Толстого.
  • 1907 – француз Поль Корню вперше у світі здійснив підйом над землею на гелікоптері.
  • 1943 – завершення Київської наступальної операції, під час якої від фашистських загарбників було звільнено Київ та Житомир.
  • 1968 – в Америці відбулася прем'єра мультфільму Yellow Submarine.
  • 1997 – відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.

Хто народився 13 листопада

  • 1745 Валентин Гаюї, французький благодійник, педагог, організатор навчальних закладів для сліпих.
  • 1850 – Роберт Льюїс Стівенсон, англійський письменник, автор "Острова скарбів".
  • 1889 – Остап Вишня, український радянський письменник-сатирик.
  • 1913 – Герман Жуковський, український композитор, педагог.
  • 1955 – Вупі Голдберг, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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