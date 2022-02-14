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14 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 лютого, 07:25
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День святого Валентина – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 лютого.
14 лютого: яке сьогодні свято
14 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 14 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 лютого

  • День Святого Валентина або День усіх закоханих (Valentine's Day) – відзначається у багатьох країнах світу на честь католицького святого Валентина, який здавна вважається покровителем усіх закоханих.
  • День комп'ютерника – неофіційне свято IT-фахівців, присвячене початку роботи у 1946 році американського електронного комп'ютера ENIAC I.
  • Міжнародний день боротьби з епілепсією – щорічно проводиться у другий понеділок лютого й у 2022 році випадає на 14 лютого.
  • Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – був організований з ініціативи американки Еммі Бродмур – засновниці сайту дитячої книги, та відзначається з 2012 року з метою об'єднати людей, які дарують книжки дітям та прищеплюють любов до читання.
  • День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил – відзначається в Україні.

Іменинники 14 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.

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Яке сьогодні церковне свято

14 лютого у православній церкві відзначається передсвято Стрітення Господнього. Вшановується пам'ять мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мученика Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Феліцітати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендіміана, відлюдника Віфінійського.

Народне свято

У народі 14 лютого відзначався день Трифона, який також мав назву Мишегон. Селяни зверталися до святого з проханням, щоб гризуни не псували скирти з хлібом, та проводили ритуали, щоб вигнати мишей із села. Для цього клок сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно та солома. Також цього дня намагалися задобрити домашніх кішок – мисливців на мишей. А незаміжні дівчата цього дня молилися Трифону, щоб він послав нареченого та щасливе сімейне життя.

Прикмети на 14 лютого

  • на Трифона у жодному разі не можна кривдити кішок;
  • якщо небо зоряне – весна настане пізно;
  • сніг на Трифона – до весняних дощів;
  • туман цього дня обіцяє хорошу погоду;
  • який Трифон – таким буде залишок лютого.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 лютого

  • 1876 – шотландець Олександр Белл подав заявку на патент телефону.
  • 1907 – засновано Львівську галерею мистецтв.
  • 1918 – у Радянській Росії відбувся перехід на григоріанський календар: після 31 січня настало 14 лютого.
  • 1990 – американський космічний зонд Voyager I, який залишив Сонячну систему, вперше фотографує її з боку.
  • 2005 – день народження сервісу YouTube.

Хто народився 14 лютого

  • 1859 – Джордж Ферріс, американський інженер, творець колеса огляду.
  • 1928 – Сергій Капіца, радянський та російський вчений-фізик, телеведучий.
  • 1936 – Ганна Герман, радянська та польська співачка і композитор.
  • 1944 – Алан Паркер, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1947 – Борис Штерн, радянський та український письменник-фантаст.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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