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14 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

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14 травня, 07:05
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Всесвітній день техніки для майбутнього – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 травня.
14 травня: яке сьогодні свято
14 травня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 14 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 травня

  • Всесвітній день мігруючих птахів (World Migratory Bird Day) – екологічна дата, що відзначається двічі на рік – у другу суботу травня та жовтня, з метою розширити знання людей про мігруючих птахів, їх місця проживання та шляхи пересування.
  • Всесвітній день справедливої торгівлі (World Fair Trade Day) – проводиться у другу суботу травня з метою приведення торгівлі до міжнародних стандартів.

Іменинники 14 травня

День ангела сьогодні відзначають: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Божої Матері "Несподівана радість"
Ікона Божої Матері "Несподівана радість" / Фото: Pinterest

14 травня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського, преподобномучеників Афонських: Євфимія, Ігнатія та Акакія, преподобномученика Вати Персіяніна. Святкування ікони Божої Матері "Несподівана радість".

Народне свято

У народі 14 травня вшановувався Єремей Запашник. Це був час активної роботи з орання та засіву полів. Селяни молилися про допомогу святому і вірили, що сам пророк Єремія допомагає тим, хто молиться.

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Прикмети на 14 травня

  • ясний день на Єремея – така сама погода буде і під час збирання врожаю;
  • небо на сході сонця чисте – до спекотного літа;
  • на Єремея мурахи метушаться – наступний місяць буде дощовим.
  • нікому нічого не можна позичати, інакше врожаю не буде.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 травня

  • 1878 – у США запатентовано назву "вазелін" як торговельний знак.
  • 1948 – підписано Декларацію незалежності Ізраїлю та створено Державу Ізраїль.
  • 1975 – київське "Динамо" вперше виграло Кубок Кубків УЄФА.

Хто народився 14 травня

  • 1627 – Петро Дорошенко, український гетьман.
  • 1871 – Василь Стефаник, український письменник.
  • 1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.
  • 1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи".
  • 1984 – Марк Цукерберг, засновник та генеральний директор соцмережі Facebook.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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