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14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 листопада, 07:25
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День боротьби проти діабету, День логопеда, День виноградаря і винороба України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 листопада.
14 листопада: яке сьогодні свято
14 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 14 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 14 листопада

  • Всесвітній день боротьби проти діабету (World Diabetes Day) проводиться з 1991 року під егідою Міжнародної діабетичної федерації, ВООЗ та ООН у день народження лікаря Фредеріка Бантинга, який відкрив інсулін.
  • Міжнародний день логопеда – професійне свято фахівців, які виправляють дефекти мови, проводиться з 2004 року з метою підвищення поінформованості людей про доступні та ефективні методи корекції мовлення.
  • День виноградаря і винороба України – молоде державне професійне свято виноробів, яке було засноване президентом України у вересні 2020 року і відзначається у другу неділю листопада.

Іменинники 14 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Петро, Сергій, Уляна, Федір, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

14 листопада в православній церкві вшановується пам'ять безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їхньої преподобної Феодотії, священномучеників Іоана, єпископа, і Якова, пресвітера, що в Персії постраждали, мучениць Кирієни та Юліанії, мученика Єрминингельда, царевича Готського, мучеників Кесарія, Дасія і з ними п’ятьох.

Народне свято

У народі 14 листопада відзначалися Кузьмінки на честь Косми та Даміана, яких вважали покровителями всіх ремісників, зокрема ковалів, а також майстринь, рукодільниць та домашнього вогнища. У цей період люди прощалися з осінню, займалися домашньою роботою: пряли, ткали, а молодь у ці дні влаштовувала посиденьки.

Прикмети на 14 листопада

  • Кузьминки – осені поминки;
  • гарна погода обіцяє м'яку зиму;
  • якщо на Кузьминки йшов сніг, навесні річки сильно розливались;
  • на деревах ще залишалося листя – зима буде морозною.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 листопада

  • 1908 – Альберт Ейнштейн представив квантову теорію світла.
  • 1918 – створено Директорію Української Народної Республіки, а також засновано Українську Академію наук.
  • 1925 – У Парижі відкрилася виставка мистецтва сюрреалістів, що включала роботи Макса Ернста, Мана Рея, Джоан Міро та Пабло Пікассо.
  • 1994 – Відкривається рух між Парижем і Лондоном через тунель під Ла-Маншем.

Хто народився 14 листопада

  • 1805 – Фанні Мендельсон, німецька співачка, піаністка та композитор, найвідоміша з жінок-композиторів ХІХ ст.
  • 1840 – Клод Моне, французький художник, основоположник імпресіонізму.
  • 1889 – Джавахарлал Неру, лідер національно-визвольного руху в Індії.
  • 1907 – Астрід Ліндгрен, шведська дитяча письменниця, автор книг про Карлсона, Пеппі Довгупанчоху.
  • 1912 – Андрій Малишко, український поет, перекладач.
  • 1924 – Леонід Коган, український радянський скрипаль, освітянин.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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