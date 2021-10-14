14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 жовтня

14 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 14 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 14 жовтня

День захисників і захисниць України - офіційне державне свято і вихідний день, затверджений у 2014 році з метою вшанування українського війська (замість Дня захисника Вітчизни, який відзначався 23 лютого).

- офіційне державне свято і вихідний день, затверджений у 2014 році з метою вшанування українського війська (замість Дня захисника Вітчизни, який відзначався 23 лютого). День українського козацтва святкується згідно з президентським указом 1999 року в день Покрови Пресвятої Богородиці на честь історичного значення і заслуг козацтва в процесі утвердження української державності.

святкується згідно з президентським указом 1999 року в день Покрови Пресвятої Богородиці на честь історичного значення і заслуг козацтва в процесі утвердження української державності. Міжнародний день стандартизації (World Standards Day) проводиться в пам'ять відкритої у 1946 році в Лондоні конференції національних організацій зі стандартизації з метою звернути увагу людей на важливість створення єдиних стандартів для світової економіки.

проводиться в пам'ять відкритої у 1946 році в Лондоні конференції національних організацій зі стандартизації з метою звернути увагу людей на важливість створення єдиних стандартів для світової економіки. Всесвітній день зору (World Sight Day) відзначається у другий четвер жовтня за ініціативи ВООЗ з метою привернення уваги суспільства до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей з подібними порушеннями.

Іменинники 14 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава

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Яке сьогодні церковне свято

14 жовтня в православній церкві відзначається велике свято Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Вшановується пам'ять апостола від 70-х Ананії, преподобного Романа Солодкоспівця, преподобного Домнина Солунського, преподобномученика Михаїла, ігумена Зовійського, і з ним 36 преподобномучеників, праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального. Святкування на честь хітона Господнього і Стовпа Животворчого. Люблінської, Касперівської і Гербовецької ікон Божої Матері.

Народне свято

У народі 14 жовтня святкувалася Покрова. У слов'ян цей день асоціювався з першим снігом, який немов білим покровом вкривав землю, а також із зустріччю осені і зими. Люди обов'язково відвідували храм, молилися Пресвятій Богородиці, а також спостерігали за природою, щоб передбачити погоду. А незаміжні дівчата проводили ритуали і ворожили на наречених. З дня Покрови всі народні гуляння і вечірні дівочі посиденьки переміщалися з вулиці в будинки, починалася підготовка до осінніх весіль.

Прикмети на 14 жовтня:

яка Покрова – така і зима буде;

звідки вітер дме, з того боку чекати на перші морози;

чим більше снігу випаде на Покрову, тим більше буде весіль цьогоріч;

на Покрову у жодному разі не можна відмовляти сватам, інакше можна залишитися на самоті.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 жовтня

1843 – вперше прозвучав "Весільний марш" Ф. Мендельсона на прем'єрі шекспірівського спектаклю "Сон в літню ніч".

1884 – Джордж Істман запатентував фотоплівку.

1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу "Пригоди Шерлока Холмса".

1921 – у Києві почав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви.

1942 – створення Української повстанської армії (УПА).

1942 – нацисти знищили єврейське Кобринського гетто в Білорусі.

1974 – у Києві відкрито республіканський Будинок кіно.

Хто народився 14 жовтня

1913 – Мирон Левицький, український письменник, художник, графік.

1927 – Роджер Мур, англійський кіноактор, продюсер, сценарист.

1934 – Михайло Козаков, радянський, російський та ізраїльський актор театру і кіно, режисер.

1940 – Кліфф Річард, англійський співак, "король британських чартів".

1940 – Лесь Сердюк, радянський і український актор театру і кіно.

1978 – Ашер, американський співак, автор пісень, танцюрист, актор.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

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