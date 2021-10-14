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14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 жовтня, 07:25
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Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 жовтня
14 жовтня: яке сьогодні свято
14 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 14 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 14 жовтня

  • День захисників і захисниць України - офіційне державне свято і вихідний день, затверджений у 2014 році з метою вшанування українського війська (замість Дня захисника Вітчизни, який відзначався 23 лютого).
  • День українського козацтва святкується згідно з президентським указом 1999 року в день Покрови Пресвятої Богородиці на честь історичного значення і заслуг козацтва в процесі утвердження української державності.
  • Міжнародний день стандартизації (World Standards Day) проводиться в пам'ять відкритої у 1946 році в Лондоні конференції національних організацій зі стандартизації з метою звернути увагу людей на важливість створення єдиних стандартів для світової економіки.
  • Всесвітній день зору (World Sight Day) відзначається у другий четвер жовтня за ініціативи ВООЗ з метою привернення уваги суспільства до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей з подібними порушеннями.

Іменинники 14 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава

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Яке сьогодні церковне свято

14 жовтня в православній церкві відзначається велике свято Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Вшановується пам'ять апостола від 70-х Ананії, преподобного Романа Солодкоспівця, преподобного Домнина Солунського, преподобномученика Михаїла, ігумена Зовійського, і з ним 36 преподобномучеників, праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального. Святкування на честь хітона Господнього і Стовпа Животворчого. Люблінської, Касперівської і Гербовецької ікон Божої Матері.

Народне свято

У народі 14 жовтня святкувалася Покрова. У слов'ян цей день асоціювався з першим снігом, який немов білим покровом вкривав землю, а також із зустріччю осені і зими. Люди обов'язково відвідували храм, молилися Пресвятій Богородиці, а також спостерігали за природою, щоб передбачити погоду. А незаміжні дівчата проводили ритуали і ворожили на наречених. З дня Покрови всі народні гуляння і вечірні дівочі посиденьки переміщалися з вулиці в будинки, починалася підготовка до осінніх весіль.

Прикмети на 14 жовтня:

  • яка Покрова – така і зима буде;
  • звідки вітер дме, з того боку чекати на перші морози;
  • чим більше снігу випаде на Покрову, тим більше буде весіль цьогоріч;
  • на Покрову у жодному разі не можна відмовляти сватам, інакше можна залишитися на самоті.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 жовтня

  • 1843 – вперше прозвучав "Весільний марш" Ф. Мендельсона на прем'єрі шекспірівського спектаклю "Сон в літню ніч".
  • 1884 – Джордж Істман запатентував фотоплівку.
  • 1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу "Пригоди Шерлока Холмса".
  • 1921 – у Києві почав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви.
  • 1942 – створення Української повстанської армії (УПА).
  • 1942 – нацисти знищили єврейське Кобринського гетто в Білорусі.
  • 1974 – у Києві відкрито республіканський Будинок кіно.

Хто народився 14 жовтня

  • 1913 – Мирон Левицький, український письменник, художник, графік.
  • 1927 – Роджер Мур, англійський кіноактор, продюсер, сценарист.
  • 1934 – Михайло Козаков, радянський, російський та ізраїльський актор театру і кіно, режисер.
  • 1940 – Кліфф Річард, англійський співак, "король британських чартів".
  • 1940 – Лесь Сердюк, радянський і український актор театру і кіно.
  • 1978 – Ашер, американський співак, автор пісень, танцюрист, актор.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

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Раніше ми публікували привітання та листівки з Покровою Пресвятої Богородиці.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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