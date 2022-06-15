Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Чим небезпечна герань

Як зберігати вино

Рятуємося від пуху

Без гарячої води

Користь огірків

Чистимо картоплю
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

15 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 00:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всесвітній день вітру – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 червня.
15 червня: яке сьогодні свято
15 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 червня

  • День захисту людей похилого віку або Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку (World Elder Abuse Awareness Day) – було створено у 2011 році під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.
  • Всесвітній день вітру (Global Wind Day) – свято покликане звернути увагу на потенціал вітроенергетики.

Іменинники 15 червня

День ангела сьогодні відзначають: Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Києво-Братська ікона Божої Матері
Києво-Братська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

15 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сочавського, священномученика Пофіна, єпископа Ліонського, і з ним постраждалих, мучениці Бландини та мученика Понтика Ліонських. Києво-Братська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 15 червня вшановувалося свято Никифора або Зеленого В'юна. Цього дня хлопці та дівчата плели вінки, співали пісні, присвячені молодятам цього року.

Реклама

Прикмети на 15 червня

  • горобці б'ються на Никифора – буде гарна погода;
  • з дня Никифора настає час підгортати картоплю;
  • сплести вінок із в'юна – до щасливого сімейного життя;
  • на день Никифора не можна проявляти жадібність.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 червня

  • 1667 – уперше у світі було успішно проведено переливання крові людині.
  • 1834 – відкрито Київський національний університет.
  • 1844 – американець Чарльз Гуд'їр запатентував спосіб вулканізації гуми.
  • 1851 – в Америці засновано першу в світі фабрику з виробництва морозива.
  • 1911 – у США заснована компанія IBM.

Хто народився 15 червня

  • 1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик.
  • 1941 – Іван Миколайчук, український актор театру та кіно.
  • 1943 – Джонні Холлідей, французький рок-співак.
  • 1946 – Деміс Руссос, грецький співак.
  • 1954 – Джеймс Белуші, американський кіноактор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
З ними небезпечно мати справу
Мстиві знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Скорпіон
Скорпіон
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як правильно помити курку
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти