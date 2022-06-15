15 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 15 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 15 червня
- День захисту людей похилого віку або Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку (World Elder Abuse Awareness Day) – було створено у 2011 році під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.
- Всесвітній день вітру (Global Wind Day) – свято покликане звернути увагу на потенціал вітроенергетики.
Іменинники 15 червня
День ангела сьогодні відзначають: Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна.
Яке сьогодні церковне свято
15 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сочавського, священномученика Пофіна, єпископа Ліонського, і з ним постраждалих, мучениці Бландини та мученика Понтика Ліонських. Києво-Братська ікона Божої Матері.
Народне свято
У народі 15 червня вшановувалося свято Никифора або Зеленого В'юна. Цього дня хлопці та дівчата плели вінки, співали пісні, присвячені молодятам цього року.
Прикмети на 15 червня
- горобці б'ються на Никифора – буде гарна погода;
- з дня Никифора настає час підгортати картоплю;
- сплести вінок із в'юна – до щасливого сімейного життя;
- на день Никифора не можна проявляти жадібність.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 червня
- 1667 – уперше у світі було успішно проведено переливання крові людині.
- 1834 – відкрито Київський національний університет.
- 1844 – американець Чарльз Гуд'їр запатентував спосіб вулканізації гуми.
- 1851 – в Америці засновано першу в світі фабрику з виробництва морозива.
- 1911 – у США заснована компанія IBM.
Хто народився 15 червня
- 1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик.
- 1941 – Іван Миколайчук, український актор театру та кіно.
- 1943 – Джонні Холлідей, французький рок-співак.
- 1946 – Деміс Руссос, грецький співак.
- 1954 – Джеймс Белуші, американський кіноактор.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.