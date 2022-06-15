15 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день вітру – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 червня.

15 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 червня

День захисту людей похилого віку або Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку (World Elder Abuse Awareness Day) – було створено у 2011 році під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.

Всесвітній день вітру (Global Wind Day) – свято покликане звернути увагу на потенціал вітроенергетики.

Іменинники 15 червня

День ангела сьогодні відзначають: Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна.

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Яке сьогодні церковне свято

Києво-Братська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

15 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сочавського, священномученика Пофіна, єпископа Ліонського, і з ним постраждалих, мучениці Бландини та мученика Понтика Ліонських. Києво-Братська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 15 червня вшановувалося свято Никифора або Зеленого В'юна. Цього дня хлопці та дівчата плели вінки, співали пісні, присвячені молодятам цього року.

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Прикмети на 15 червня

горобці б'ються на Никифора – буде гарна погода;

з дня Никифора настає час підгортати картоплю;

сплести вінок із в'юна – до щасливого сімейного життя;

на день Никифора не можна проявляти жадібність.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 червня

1667 – уперше у світі було успішно проведено переливання крові людині.

1834 – відкрито Київський національний університет.

1844 – американець Чарльз Гуд'їр запатентував спосіб вулканізації гуми.

1851 – в Америці засновано першу в світі фабрику з виробництва морозива.

1911 – у США заснована компанія IBM.

Хто народився 15 червня

1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик.

1941 – Іван Миколайчук, український актор театру та кіно.

1943 – Джонні Холлідей, французький рок-співак.

1946 – Деміс Руссос, грецький співак.

1954 – Джеймс Белуші, американський кіноактор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.