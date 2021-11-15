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15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
15 листопада, 07:25
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Всесвітній день вторинної переробки – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 листопада.
15 листопада: яке сьогодні свято
15 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 15 листопада

  • Всесвітній день вторинної переробки (День рециклінгу) був організований у 1997 році з метою вирішити проблему обмеженості ресурсів, знизити вартість готової продукції за рахунок використання дешевої сировини та боротьби із забрудненням довкілля.

Іменинники 15 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Домініка і Костянтин.

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Яке сьогодні церковне свято

15 листопада у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія, Елпідіфора, Анемподиста та інших з ними, преподобного Маркіана Киринейського.

Народне свято

У народі 15 листопада вшановувалися Акиндина і Пигасія. У цей день можна було позбутися безсоння. Це був період, коли у стодолах саме починали сушити зерно, для чого під ним розводили вогонь. А ще сушили сіно для худоби. Люди вірили, що у клунях живуть стодольники, які постають у людській подобі. Також на Акиндина і Пигасія обминали коноплі та льон, готуючи їх до продажу або до прядіння.

Прикмети на 15 листопада

  • Акиндин розпалює овину, а Пигасій сонце гасить;
  • якщо на Акиндина і Пигасія хмари в небі – можна чекати потепління;
  • якщо синиці заметушилися – до швидкого похолодання;
  • не можна ображати стодольника, щоб він не спалив урожай в овині;

Цікаві та важливі події в Україні та світі 15 листопада

  • 1492 – Христофор Колумб у щоденнику вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
  • 1918 – розпочалося повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.
  • 1934 – в СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом.
  • 1942 – під час Другої світової війни нацисти знищили Антопольське гетто.
  • 1956 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого фільму за участю Елвіса Преслі "Люби мене ніжно".

Хто народився 15 листопада

  • 1862 – Герхарт Гауптман, німецький письменник, драматург.
  • 1922 – Ігор Стечкін, радянський і російський конструктор стрілецької зброї.
  • 1940 – Роберто Каваллі, італійський дизайнер одягу, засновник однойменного бренду Roberto Cavalli.
  • 1945 – Ані-Фрід Лінгстад, шведська співачка, солістка гурту ABBA.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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