15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 15 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 15 листопада
- Всесвітній день вторинної переробки (День рециклінгу) був організований у 1997 році з метою вирішити проблему обмеженості ресурсів, знизити вартість готової продукції за рахунок використання дешевої сировини та боротьби із забрудненням довкілля.
Іменинники 15 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Домініка і Костянтин.
Яке сьогодні церковне свято
15 листопада у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія, Елпідіфора, Анемподиста та інших з ними, преподобного Маркіана Киринейського.
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Народне свято
У народі 15 листопада вшановувалися Акиндина і Пигасія. У цей день можна було позбутися безсоння. Це був період, коли у стодолах саме починали сушити зерно, для чого під ним розводили вогонь. А ще сушили сіно для худоби. Люди вірили, що у клунях живуть стодольники, які постають у людській подобі. Також на Акиндина і Пигасія обминали коноплі та льон, готуючи їх до продажу або до прядіння.
Прикмети на 15 листопада
- Акиндин розпалює овину, а Пигасій сонце гасить;
- якщо на Акиндина і Пигасія хмари в небі – можна чекати потепління;
- якщо синиці заметушилися – до швидкого похолодання;
- не можна ображати стодольника, щоб він не спалив урожай в овині;
Цікаві та важливі події в Україні та світі 15 листопада
- 1492 – Христофор Колумб у щоденнику вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
- 1918 – розпочалося повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.
- 1934 – в СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом.
- 1942 – під час Другої світової війни нацисти знищили Антопольське гетто.
- 1956 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого фільму за участю Елвіса Преслі "Люби мене ніжно".
Хто народився 15 листопада
- 1862 – Герхарт Гауптман, німецький письменник, драматург.
- 1922 – Ігор Стечкін, радянський і російський конструктор стрілецької зброї.
- 1940 – Роберто Каваллі, італійський дизайнер одягу, засновник однойменного бренду Roberto Cavalli.
- 1945 – Ані-Фрід Лінгстад, шведська співачка, солістка гурту ABBA.
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