15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 15 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 15 вересня
- Міжнародний день демократії (International Day of Democracy) був встановлений ООН у 2007 році і приурочений до проведення першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій.
- Міжнародний день поширення інформації про лімфому (World Lymphoma Awareness Day) – ця медична дата проводиться з метою профілактики та боротьби з поширенням небезпечного захворювання.
- День HR-менеджера – своє професійне свято кожної третьої середи вересня відзначають фахівці з управління персоналом.
Іменинники 15 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
15 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфини, преподобного Іоанна посника, патріарха Царгородського, мучеників 3628 в Нікомидії.
Народне свято
У народі 15 вересня відзначався день Мамонтія. Цього святого називали покровителем овець і кіз. В цей день належало з особливою увагою ставитися до домашньої худоби, щоб не пропустити хворобу, пристріт та інші напасті. Традиційно на стіл у цей день подавали страви з козячого молока. А ось іти на ринок ризиковано – можна стати жертвою злодіїв.
Прикмети на 15 вересня
- рясна роса на Мамонтія – до тепла;
- на Мамонтія не можна виганяти вранці худобу на пасовище;
- слушний час прибирати у дворі, в сараях і утеплятися до зими;
- червоний захід на Мамонтія – до швидких холодів.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 вересня
- 1830 – в Англії відкрилася перша в світі міжміська залізнична лінія на паровій тязі.
- 1916 – відбулося перше в історії світових воєн застосування танків у бою: англійці на річці Соммі направили проти німців 49 танків Mark I.
- 1928 – англійський мікробіолог Александер Флемінг першим у світі виділив пеніцилін.
- 1971 – день народження "Грінпіс".
- 1997 – зареєстрований домен Google.com.
Хто народився 15 вересня
- 1254 – Марко Поло, італійський мандрівник.
- 1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник.
- 1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективних оповідань.
- 1894 – Жан Ренуар, французький кінорежисер, актор, продюсер, сценарист.
- 1925 – Кирило Лавров, радянський і російський актор театру і кіно.
- 1946 – Олівер Стоун, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1977 – Том Харді, британський актор, продюсер, сценарист.
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