15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день демократії, День HR-менеджера – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 вересня.

15 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 15 вересня

Міжнародний день демократії (International Day of Democracy) був встановлений ООН у 2007 році і приурочений до проведення першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій.

Міжнародний день поширення інформації про лімфому (World Lymphoma Awareness Day) – ця медична дата проводиться з метою профілактики та боротьби з поширенням небезпечного захворювання.

День HR-менеджера – своє професійне свято кожної третьої середи вересня відзначають фахівці з управління персоналом.

Іменинники 15 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.

Яке сьогодні церковне свято

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15 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфини, преподобного Іоанна посника, патріарха Царгородського, мучеників 3628 в Нікомидії.

Народне свято

У народі 15 вересня відзначався день Мамонтія. Цього святого називали покровителем овець і кіз. В цей день належало з особливою увагою ставитися до домашньої худоби, щоб не пропустити хворобу, пристріт та інші напасті. Традиційно на стіл у цей день подавали страви з козячого молока. А ось іти на ринок ризиковано – можна стати жертвою злодіїв.

Прикмети на 15 вересня

рясна роса на Мамонтія – до тепла;

на Мамонтія не можна виганяти вранці худобу на пасовище;

слушний час прибирати у дворі, в сараях і утеплятися до зими;

червоний захід на Мамонтія – до швидких холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 вересня

1830 – в Англії відкрилася перша в світі міжміська залізнична лінія на паровій тязі.

1916 – відбулося перше в історії світових воєн застосування танків у бою: англійці на річці Соммі направили проти німців 49 танків Mark I.

1928 – англійський мікробіолог Александер Флемінг першим у світі виділив пеніцилін.

1971 – день народження "Грінпіс".

1997 – зареєстрований домен Google.com.

Хто народився 15 вересня

1254 – Марко Поло, італійський мандрівник.

1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник.

1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективних оповідань.

1894 – Жан Ренуар, французький кінорежисер, актор, продюсер, сценарист.

1925 – Кирило Лавров, радянський і російський актор театру і кіно.

1946 – Олівер Стоун, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1977 – Том Харді, британський актор, продюсер, сценарист.

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