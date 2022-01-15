15 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 15 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 15 січня
- День Вікіпедії – відзначається на честь появи цього дня у 2001 році першої версії всесвітньо відомої вільної енциклопедії.
- День капелюха або День головного убору (National hat day) – проводиться на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.
Іменинники 15 січня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сільвестр, Уляна.
Яке сьогодні церковне свято
15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.
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Народне свято
У народі 15 січня відзначався Сильвестров день, а святого Сильвестра шанували як рятівника від хвороб. Сам день також називали Курячим святом, бо особлива увага приділялася домашній птиці. Курники чистили, обкурювали смолою і травами, щоб захистити курей від хвороб. Люди вірили, що від пристріту та нечистої сили птахів убереже "курячий бог" – чорний камінь, у якому просвердлювалася дірочка, і він підвішувався в курнику.
Прикмети на 15 січня
- у небі місяць із гострими рогами – до вітряної погоди;
- якщо роги у місяця круті – будуть морози;
- якщо близько від будинку літають сороки – до швидкої завірюхи;
- на Сильвестра у жодному разі не можна стригтися, інакше випаде волосся;
- цього дня не можна їсти курятину, інакше щастя полетить із дому.
Цікавііта важливі події в Україні та світі 15 січня
- 1776 – у Львові вийшов перший екземпляр Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.
- 1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну Михайла Вербицького.
- 2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.
- 2006 – на Землю повернулася капсула апарату "Стардаст" із зразками космічної речовини.
Хто народився 15 січня
- 1622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.
- 1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.
- 1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.
- 1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.
- 1902 – Федір Радчук, український актор театру та кіно.
- 1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру та кіно, режисер.
- 1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.
- 1971 – Реджіна Кінг, американська акторка та режисер.
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