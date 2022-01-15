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15 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 січня, 07:25
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День капелюха і День Вікіпедії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 січня.
15 січня: яке сьогодні свято
15 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 січня

  • День Вікіпедії – відзначається на честь появи цього дня у 2001 році першої версії всесвітньо відомої вільної енциклопедії.
  • День капелюха або День головного убору (National hat day) – проводиться на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.

Іменинники 15 січня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сільвестр, Уляна.

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Яке сьогодні церковне свято

15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.

Народне свято

У народі 15 січня відзначався Сильвестров день, а святого Сильвестра шанували як рятівника від хвороб. Сам день також називали Курячим святом, бо особлива увага приділялася домашній птиці. Курники чистили, обкурювали смолою і травами, щоб захистити курей від хвороб. Люди вірили, що від пристріту та нечистої сили птахів убереже "курячий бог" – чорний камінь, у якому просвердлювалася дірочка, і він підвішувався в курнику.

Прикмети на 15 січня

  • у небі місяць із гострими рогами – до вітряної погоди;
  • якщо роги у місяця круті – будуть морози;
  • якщо близько від будинку літають сороки – до швидкої завірюхи;
  • на Сильвестра у жодному разі не можна стригтися, інакше випаде волосся;
  • цього дня не можна їсти курятину, інакше щастя полетить із дому.

Цікавііта важливі події в Україні та світі 15 січня

  • 1776 – у Львові вийшов перший екземпляр Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.
  • 1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну Михайла Вербицького.
  • 2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.
  • 2006 – на Землю повернулася капсула апарату "Стардаст" із зразками космічної речовини.

Хто народився 15 січня

  • 1622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.
  • 1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.
  • 1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.
  • 1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.
  • 1902 – Федір Радчук, український актор театру та кіно.
  • 1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру та кіно, режисер.
  • 1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.
  • 1971 – Реджіна Кінг, американська акторка та режисер.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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