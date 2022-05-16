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16 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 травня, 00:05
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Міжнародний день мирного співіснування – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 травня.
16 травня: яке сьогодні свято
16 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 травня

  • Міжнародний день мирного співіснування (International Day of Living Together in Peace) – був організований під егідою ООН у 2017 році з метою заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння та солідарності людей Землі.
  • Міжнародний день світла (International Day of Light) – заснований ЮНЕСКО у 2017 році та присвячений ролі світла у науці, культурі, мистецтві, освіті, медицині, комунікації та енергетиці.
  • Міжнародний день біографів (Biographers Day) – відзначають автори життєписів відомих історичних особистостей.

Іменинники 16 травня

День ангела відзначають: Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Божої Матері Успіння Києво-Печерська
Ікона Божої Матері Успіння Києво-Печерська / Фото: Pinterest

16 травня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Тимофія та Маври, преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, преподобного Петра, чудотворця, єпископа Аргоського. Святкування ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Царгорода, Києво-Печерської та Свенської.

Народне свято

У народі 16 травня вшановувалась Мавра Розсадниця. Як зрозуміло з назви, у цей період висаджували на грядки розсаду капусти і засівали городи насінням. Інша назва дня – Мавра Молочниця, бо, за спостереженнями людей, корови починали від'їдатися на свіжій зелені та давати більше молока.

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Прикмети на 16 травня

  • велика роса та ясний день на Мавру – буде добрий урожай огірків;
  • ранок сухий – до швидкого дощу;
  • пишно розцвіла черемха – літо буде дощовим;
  • щоб розсаду не зачепили шкідники, її потрібно окропити святою водою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 травня

  • 1648 – Богдан Хмельницький здобув перемогу над військами Речі Посполитої під Жовтими Водами.
  • 1863 – розпочато будівництво Одеської залізниці.
  • 1929 – відбулася перша церемонія вручення кінопремій "Оскар" у Голлівуді.
  • 2004 – українська співачка Руслана Ліжичко здобула І місце у конкурсі Євробачення-2004.

Хто народився 16 травня

  • 1905 – Генрі Фонду, американський актор.
  • 1966 – Джанет Джексон, американська поп-співачка та актриса, сестра Майкла Джексона.
  • 1986 – Меган Фокс, американська актриса та фотомодель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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