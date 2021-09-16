16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 16 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 16 вересня
- Міжнародний день охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) встановлений в пам'ять про підписання Монреальського протоколу 1987 року про речовини, що руйнують озоновий шар.
- Йом Кіпур або Судний день – десятий день Єврейського нового року, день спокути гріхів і Вищого суду, коли віруючим, згідно Торі, належить займатися аналізом своїх вчинків і помислів.
- День Незалежності відзначається в Мексиці і Папуа – Новій Гвінеї.
- День матері святкується у Казахстані.
Іменинники 16 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домна, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Пімен, Роман, Сергій, Пилип.
Яке сьогодні церковне свято
16 вересня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Анфіма, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія, преподобного Феоктиста, співпостника Єфимія Великого, святої Фіви, диякониси, священномучениці Василіси Нікомидійської, священномученика Аристіона, єпископа Олександрійського, святителя Іоаникія, патріарха Сербського. Пісидійської ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 16 вересня шанувалася Домна Доброродна. Зазвичай у цей день люди наводили порядки в оселях і влаштовували ритуал спалення непотрібних речей і мотлоху разом із картоплинням. Вважалося, що це принесе достаток і багатство на наступний рік. А ще це був день розкриття обманів.
Прикмети на 16 вересня
- мотлох, зібраний біля двору, збереже від пристріту;
- дощ на Домну – осінь буде сухою;
- туманний ранок обіцяє ясний день;
- мішки з-під картоплі треба промити і просушити – тоді наступний рік буде врожайним;
- на Домну Доброродну швидше прибирають льон, щоб дощі не намочили.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 вересня
- 1620 – перші англійські переселенці (пілігрими) відбули до Нового світу.
- 1658 – гетьман Війська Запорозького Іван Виговський уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір.
- 1908 – Вільям Дюрант створив компанію General Motors.
- 1987 – в Монреалі підписано Протокол про захист озонового шару Землі.
- 1998 – у Франції дебютував мюзикл "Нотр-Дам де Парі".
Хто народився 16 вересня
- 1925 – Бі Бі Кінг, американський гітарист, співак, "король блюзу".
- 1927 – Пітер Фальк, американський кіноактор, продюсер, режисер.
- 1952 – Міккі Рурк, американський кіноактор.
- 1956 – Девід Копперфільд, американський фокусник-ілюзіоніст.
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