Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Інтер - Реал: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 вересня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день охорони озонового шару, Йом-Кіпур – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 вересня.
16 вересня: яке сьогодні свято
16 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 16 вересня

  • Міжнародний день охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) встановлений в пам'ять про підписання Монреальського протоколу 1987 року про речовини, що руйнують озоновий шар.
  • Йом Кіпур або Судний день – десятий день Єврейського нового року, день спокути гріхів і Вищого суду, коли віруючим, згідно Торі, належить займатися аналізом своїх вчинків і помислів.
  • День Незалежності відзначається в Мексиці і Папуа – Новій Гвінеї.
  • День матері святкується у Казахстані.

Іменинники 16 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домна, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Пімен, Роман, Сергій, Пилип.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

16 вересня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Анфіма, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія, преподобного Феоктиста, співпостника Єфимія Великого, святої Фіви, диякониси, священномучениці Василіси Нікомидійської, священномученика Аристіона, єпископа Олександрійського, святителя Іоаникія, патріарха Сербського. Пісидійської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 16 вересня шанувалася Домна Доброродна. Зазвичай у цей день люди наводили порядки в оселях і влаштовували ритуал спалення непотрібних речей і мотлоху разом із картоплинням. Вважалося, що це принесе достаток і багатство на наступний рік. А ще це був день розкриття обманів.

Прикмети на 16 вересня

  • мотлох, зібраний біля двору, збереже від пристріту;
  • дощ на Домну – осінь буде сухою;
  • туманний ранок обіцяє ясний день;
  • мішки з-під картоплі треба промити і просушити – тоді наступний рік буде врожайним;
  • на Домну Доброродну швидше прибирають льон, щоб дощі не намочили.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 вересня

  • 1620 – перші англійські переселенці (пілігрими) відбули до Нового світу.
  • 1658 – гетьман Війська Запорозького Іван Виговський уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір.
  • 1908 – Вільям Дюрант створив компанію General Motors.
  • 1987 – в Монреалі підписано Протокол про захист озонового шару Землі.
  • 1998 – у Франції дебютував мюзикл "Нотр-Дам де Парі".

Хто народився 16 вересня

  • 1925 – Бі Бі Кінг, американський гітарист, співак, "король блюзу".
  • 1927 – Пітер Фальк, американський кіноактор, продюсер, режисер.
  • 1952 – Міккі Рурк, американський кіноактор.
  • 1956 – Девід Копперфільд, американський фокусник-ілюзіоніст.

Дивіться відео, куди піти з дітьми: розповідають мами-блогери

Реклама

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
13 - 19 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти